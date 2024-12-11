Лига чемпионов11 декабря 2024, 20:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 20:42
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Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 11 декабря. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 декабря видеотрансляции матчей 6-го тура Лиги чемпионов
11 декабря 2024, 20:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 20:42
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Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря
- 19:45. Атлетико М – Слован Бр
- 19:45. Лилль – Штурм Грац
- 22:00. Арсенал – Монако
- 22:00. Бенфика – Болонья
- 22:00. Боруссия Д – Барселона
- 22:00. Милан – Црвена Звезда
- 22:00. Фейеноорд – Спарта Прага
- 22:00. Штутгарт – Янг Бойз
- 22:00. Ювентус – Манчестер Сити
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
19:45. Атлетико М – Слован Бр
19:45. Лилль – Штурм Грац
22:00. Арсенал – Монако
22:00. Бенфика – Болонья
22:00. Боруссия Д – Барселона
22:00. Милан – Црвена Звезда
22:00. Фейеноорд – Спарта Прага
22:00. Штутгарт – Янг Бойз
22:00. Ювентус – Манчестер Сити
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