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Штутгарт
11.12.2024 22:00 - : -
Янг Бойз
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 20:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 20:42
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0

Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 11 декабря. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 декабря видеотрансляции матчей 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 20:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 20:42
136
0
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 11 декабря. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

  • 19:45. Атлетико М – Слован Бр
  • 19:45. Лилль – Штурм Грац
  • 22:00. Арсенал – Монако
  • 22:00. Бенфика – Болонья
  • 22:00. Боруссия Д – Барселона
  • 22:00. Милан – Црвена Звезда
  • 22:00. Фейеноорд – Спарта Прага
  • 22:00. Штутгарт – Янг Бойз
  • 22:00. Ювентус – Манчестер Сити

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

19:45. Атлетико М – Слован Бр

19:45. Лилль – Штурм Грац

22:00. Арсенал – Монако

22:00. Бенфика – Болонья

22:00. Боруссия Д – Барселона

22:00. Милан – Црвена Звезда

22:00. Фейеноорд – Спарта Прага

22:00. Штутгарт – Янг Бойз

22:00. Ювентус – Манчестер Сити

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Лига чемпионов смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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