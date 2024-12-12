Лига чемпионов12 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:56
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Штутгарт – Янг Бойз – 5:1. Разгром швейцарского клуба. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
12 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:56
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Вечером 11 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
Немецкий Штутгарт разгромил швейцарский Янг Бойз со счетом 5:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря
22:00. Штутгарт (Германия) – Янг Бойз (Швейцария) – 5:1
Голы: Штиллер, 25, Мийо, 53, Фюрих, 61, Вагноман, 66, Кейтель, 75 – Лакомы, 6
Видео голов и обзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Кайтель (Штутгарт).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Йоша Вагноман (Штутгарт).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Фюрих (Штутгарт).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Штутгарт).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ангело Штиллер (Штутгарт).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Лакомы (Янг Бойз).
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