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Лига Чемпионов
Штутгарт
11.12.2024 22:00 – FT 5 : 1
Янг Бойз
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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:56
23
0

Штутгарт – Янг Бойз – 5:1. Разгром швейцарского клуба. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

12 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:56
23
0
Штутгарт – Янг Бойз – 5:1. Разгром швейцарского клуба. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

Немецкий Штутгарт разгромил швейцарский Янг Бойз со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

22:00. Штутгарт (Германия) – Янг Бойз (Швейцария) – 5:1

Голы: Штиллер, 25, Мийо, 53, Фюрих, 61, Вагноман, 66, Кейтель, 75 – Лакомы, 6

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Кайтель (Штутгарт).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Йоша Вагноман (Штутгарт).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Фюрих (Штутгарт).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Штутгарт).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ангело Штиллер (Штутгарт).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Лакомы (Янг Бойз).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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