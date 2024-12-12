Немецкая машина. Штутгарт без шансов разгромил Янг Бойз

В среду, 11 декабря, состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Штутгартом» и «Янг Бойз».

Матч прошел на МХП-Арене в Германии.

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Хоть гости и забили быстрый гол, но ответ получили полную сетку мячей в исполнении немецкого коллектива. Хозяевам удалось сравнять счет к перерыву усилиями Штиллера, а во втором тайме «швабы» отыгрались по полной, забив 4 безответных мяча.

«Штутгарт» с 7 очками занял 26 место в таблице, а «Янг Бойз» занимает 36 строчку с 0 очков.

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 11 декабря

Штутгарт – Янг Бойз– 5:1

Голы: Штиллер, 25, Миллот, 53, Фюрих, 61, Вагноман, 66, Кайтель, 75 – Лакоми, 6

Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт (Аль-Дахил, 76), Шабо, Руо (Стергио, 83), Вагноман (Стенцел, 76), Штиллер (Кайтель, 84), Каразор (Кайтель, 46), Фюрих (Маланга, 77), Миллот, Ридер, Демирович.

Янг Бойз: фон Бальмос, Атекаме, Камара (Пфейфер, 70), Лаупер, Хаджам (Блум, 70), Лакоми, Угринич, Монтейро, (Малеш, 46), Имери (Малеш, 62), Вирджиньюс (Колли, 76), Иттен (Канвула, 62)

Предупреждения: Ридер, 86 – Бенито, 58, Хаджам, 60, Угринич, 89, Лакоми, 90

Фото матча: