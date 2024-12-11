Заявка на плей-офф. Фейенорд без проблем победил пражскую Спарту

В среду, 11 декабря, состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Фейенордом» и «Спартой».

Матч прошел на стадионе Фейенорда в Нидерландах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева с первых минут давили на оборону гостей, что привело к двум быстрым забитым голам на 8-й и 10-й минутах. Затем, на 30-й минуте, Мусса сделал счет разгромным. Гости из Праги сумели отыграть один гол до перерыва усилиями Ррахмани. Команды ушли на перерыв со счетом 3:1. Во вторйо половине игры практически безнадежная «Спарта» не смогла вернуться в игру, а Сантьяго Хименес своим забитым голом на 63-й минуте вновь сделал счет разгромным. Но старания мексиканца не оценил вышедший на замену Белен, который забил гол в свои ворота. 4:2 в пользу хозяев.

«Фейенорд» с 10 очками занял 18 место в таблице, а «Спарта» занимает 29 строчку с 4 очками.

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 11 декабря

Фейенорд – Спарта Прага – 4:2

Голы: Траунер, 8, Пайшан, 10, Мусса, 30, Хименес, 63 – Ррахмани, 42, Белен, 79 (автогол)

Фейеноорд: Велленройтер, Смал (Белен, 59), Ганцко, Траунер, Ниукоп (Буэно, 75), Тимбер, Хван Ин Бом (Зерруки, 75), Миламбо, Пайшао, Хименес (Осман, 69), Хадж-Мусса (Стенгс, 75).

Спарта Прага: Виндаль-Йенсен, Коббат (Панак, 68), Сёренсен, Витик, Рынеш (Зелени, 83), Кайринен, Сольбаккен (Лаки, 68), Садилек, Визнер, Бирманчевич (Красники, 77), Ррахмани (Олатуньи, 77).

Предупреждения: Хименес, 51 – Йенсен, 10, Сёренсен, 37, Витик, 53, Зелени, 90

Фото матча: