Пять голов за тайм! Барселона одолела Боруссию Д в голевом триллере ЛЧ
Сине-гранатовые вырвали победу у немецкой команды со счетом 3:2 в 6-м туре еврокубка
11 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых.
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Все пять мячей были забиты во второй тайме. У Барсы голы оформили Рафинья и Ферран Торрес (дубль), а у хозяев дважды отличился Серу Гирасси.
После шести туров Барселона занимает второе место в таблице главного еврокубка с 15 очками. У лидера Ливерпуля 18 пунктов.
Боруссия Дортмунд проиграла второй матч в текущем розыгрыше ЛЧ. У немецкого коллектива 12 пунктов и 9-я позиция.
Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 11 декабря
Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 2:3
Голы: Гирасси, 60 (пен.), 78 – Рафинья, 53, Ферран Торрес, 75, 85
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