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Лига Чемпионов
Боруссия Д
11.12.2024 22:00 – FT 2 : 3
Барселона
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:57 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:04
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Пять голов за тайм! Барселона одолела Боруссию Д в голевом триллере ЛЧ

Сине-гранатовые вырвали победу у немецкой команды со счетом 3:2 в 6-м туре еврокубка

11 декабря 2024, 23:57 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:04
310
1
Пять голов за тайм! Барселона одолела Боруссию Д в голевом триллере ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Все пять мячей были забиты во второй тайме. У Барсы голы оформили Рафинья и Ферран Торрес (дубль), а у хозяев дважды отличился Серу Гирасси.

После шести туров Барселона занимает второе место в таблице главного еврокубка с 15 очками. У лидера Ливерпуля 18 пунктов.

Боруссия Дортмунд проиграла второй матч в текущем розыгрыше ЛЧ. У немецкого коллектива 12 пунктов и 9-я позиция.

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 11 декабря

Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 2:3

Голы: Гирасси, 60 (пен.), 78 – Рафинья, 53, Ферран Торрес, 75, 85

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Серу Гирасси пенальти Рафинья Диас Ферран Торрес Боруссия Дортмунд Барселона Боруссия Д - Барселона Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
В этом сезоне Барселона специализируется по немцам 
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