Боруссия Д

В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Барселоной».

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Матч пройдет на стадионе «Зигналь Идуна Парк», который находится в немецком городе Дортмунд.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Боруссия Дортмунд – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция