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Лига Чемпионов
Боруссия Д
11.12.2024 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 декабря 2024, 18:39 |
25
0

Боруссия Дортмунд – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 11 декабря в 22:00

08 декабря 2024, 18:39 |
25
0
Боруссия Дортмунд – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Барселоной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Зигналь Идуна Парк», который находится в немецком городе Дортмунд.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Боруссия Дортмунд – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Боруссия Дортмунд – Барселона
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Трансляция матча В эфире

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Боруссия Дортмунд Барселона Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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