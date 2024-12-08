Боруссия Д

11.12.2024 22:00 - : -
Лига чемпионов08 декабря 2024, 18:39 |
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Боруссия Дортмунд – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 11 декабря в 22:00
08 декабря 2024, 18:39 |
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В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» и «Барселоной».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Зигналь Идуна Парк», который находится в немецком городе Дортмунд.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Боруссия Дортмунд – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Боруссия Дортмунд – БарселонаСмотреть трансляцию
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