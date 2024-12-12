Боруссия Д

11 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых.

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По дублю оформили Серу Гирасси и Ферран Торрес. Испанец вырвал победу для Барсы на 85-й минуте.

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Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 11 декабря

Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 2:3

Голы: Гирасси, 60 (пен.), 78 – Рафинья, 53, Ферран Торрес, 75, 85

ГОЛ! 0:1 Рафинья, 53 мин.

ГОЛ! 1:1 Гирасси, 60 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:2 Ферран Торрес, 75 мин.

ГОЛ! 2:2 Гирасси, 78 мин.

ГОЛ! 2:3 Ферран Торрес, 85 мин.