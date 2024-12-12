Боруссия Д – Барселона – 2:3. Два дубля в суперматче ЛЧ. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25
11 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
По дублю оформили Серу Гирасси и Ферран Торрес. Испанец вырвал победу для Барсы на 85-й минуте.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 11 декабря
Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 2:3
Голы: Гирасси, 60 (пен.), 78 – Рафинья, 53, Ферран Торрес, 75, 85
ГОЛ! 0:1 Рафинья, 53 мин.
ГОЛ! 1:1 Гирасси, 60 мин. (пен.)
ГОЛ! 1:2 Ферран Торрес, 75 мин.
ГОЛ! 2:2 Гирасси, 78 мин.
ГОЛ! 2:3 Ферран Торрес, 85 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майкл Мурер прокомментировал противостояние украинского чемпиона с британским боксером
Матч закончился со счетом 2:1