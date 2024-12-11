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Лига Чемпионов
Боруссия Д
11.12.2024 22:00 - : -
Барселона
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 06:48 | Обновлено 11 декабря 2024, 06:50
94
0

Боруссия Дортмунд – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 декабря в 22:00 по Киеву

11 декабря 2024, 06:48 | Обновлено 11 декабря 2024, 06:50
94
0
Боруссия Дортмунд – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Барселона. Роберт Левандовски

11 декабря на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Боруссия Дортмунд» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда в прошлом сезоне добралась до финала прошлого цикла Лиги чемпионов, но проиграли там совершенно по делу мадридскому Реалу. Но при этом в Бундеслиге клуб, что только случайно весной 2023-го года не взял серебряную салатницу, откатился на пятое место. Да и сейчас, уже под руководством Нури Шахина, при почти стопроцентных результатах на своем поле на выезде на внутренней арене почти не берут очков. Но в Лиге чемпионов снова результаты явно более оптимистичные: проиграли только Реалу в Мадриде, причем и там вели в счете 2:0, и только потом посыпались. Но все остальные поединки были выиграны, причем достаточно уверенно: 3:0 с Брюгге, 7:1 с Селтиком, 1:0 со Штурмом и, в прошлом туре, 3:0 в Загребе с местным Динамо.

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Барселона

Клуб ухитрился на внутренней арене сам себе все испортить. Получилось уверенно стартовать, стать единоличным лидером и подчеркнуть это разгромными 4:0 в Мадриде с Реалом. Но с ноября начался у сине-гранатовых откровенно плохо, и рядом неожиданных осечек они просто позволили всему преимуществу над сливочными растаять. Но в Лиге чемпионов свою осечку они допустили еще на самом старте, когда, оставшись вдесятером из-за глупого удаления, проиграли Монако. Но потом Левандовски и компания не просто побеждали, но громили всех остальных соперников - причем в их числе были не только скромные Янг Бойз, Црвена Звезда и дебютирующий Брест, но и разгромили старого обидчика - Баварию. Ханси Флик со своими нынешними подопечными разгромил прежних со счетом 4:0.

Статистика личных встреч

Стороны играли в Суперкубка УЕФА в 1998-м году и в 2019-м в Лиге чемпионов. В обоих случах кулес выигрывали дома при ничьей на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Но немцы дома всегда бьются за победу - рекомендуем тут использовать ставку на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
11 декабря 2024 -
22:00
Барселона
Тотал больше 3.0 1.71 Сделать ставку
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Боруссия Дортмунд Барселона Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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