Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что в случае ухода Марино Пушича из «Шахтера», «горняки» и дальше будут держать вектор в сторону иностранного наставника. Бурбас заявил, что руководство даже не смотрит на Руслана Ротаня из «Александрии» и Алексея Белика, ныне возглавляющего молодежную команду «горняков».

«Вопрос Пушича остро не стоит. Гипотетические четыре очка отставания от "Динамо" не считают катастрофой. Не идет речь об увольнении Пушича. Но по моей информации в случае, если Пушич сам пойдет или что-то не сложится и разорвут с ним контракт, то следующим тренером Шахтера тоже будет иностранец».

Это не будет Руслан Ротань, это не будет Алексей Белик, это не будет Вячеслав Шевчук. Я не знаю этого шорт-листа. Это не будет нынешний спортивный директор Дарио Срна», – сказал Дарио.

Уже во вторник, 10 декабря, донецкий «Шахтер» сыграет матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Начало матча «Бавария» – «Шахтер» запланировано на 22:00 по киевскому времени.