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  4. ПУШИЧ: «Бавария – это вызов. Я верю в способность Шахтера творить чудеса»
Лига чемпионов
09 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 09 декабря 2024, 21:35
148
8

ПУШИЧ: «Бавария – это вызов. Я верю в способность Шахтера творить чудеса»

Донецкая команда сыграет в Гельзенкирхене матч 6-го тура Лиги чемпионов

09 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 09 декабря 2024, 21:35
148
8
ПУШИЧ: «Бавария – это вызов. Я верю в способность Шахтера творить чудеса»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер Шахтера Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов с немецкой Баварией, который состоится в Гельзенкирхене вечером 10 декабря.

– Игроки «Шахтера» говорят, что вы очень хороший мотиватор. Впереди у вас самый тяжелый соперник этого сезона. Как вы планируете мотивировать свою команду на этот матч?

– Специально мотивировать игроков на такие матчи не нужно. Когда ты встречаешься с одним из лучших клубов в мире, это уже само по себе мотивация. Конечно, я расскажу пару вещей о том, как вести эту игру и что делать, но, считаю, у всех и так есть высокая мотивация, играя в Лиге чемпионов, а особенно против таких соперников. Поэтому сам поединок – уже мотивация.

– Сейчас в Германии царит дух Рождества, все готовятся к праздникам. В контексте завтрашнего матча с «Баварией»: верите ли вы в чудеса?

– Я верю в свою команду. Все хорошее начинается с веры в это. На мой взгляд, мы сыграли много матчей в Лиге чемпионов – как в предыдущем формате, так и в этом, – где показали определенные качества и уровень игры. Конечно, когда ты противостоишь командам, обладающим невероятными качествами, то должен быть не только на 100 процентов сконцентрированным, но и все должно быть на 100 процентов, быть почти идеальным, чтобы получить хороший результат. Но, как я говорил, мы с нетерпением ждем таких поединков, потому что играть их – фантастическое ощущение, бросать вызов одной из лучших команд мира, чтобы также проявить себя. И мы постараемся сделать это, придерживаясь своей философии. Когда я говорю о нашей философии, на самом деле это то, как мы играем всегда, – все равно, с каким соперником сталкиваемся в этот момент, мы будем стараться. Ждем игру, и я очень уверен в своих игроках, особенно в их характере и в том, как они хотят показать себя. Так что играем!

– Матч из ПСВ был бенефисом Дмитрия Ризныка с его рекордом. Что нужно в поединке с «Баварией», чтобы у Ризныка было меньше работы?

– Нужно 100-процентное совершенство. Конечно, речь идет не только об одном игроке – это обо всей команде. Потому что, как я всегда им говорю, мы все вместе атакуем и все вместе защищаемся. Как вы знаете, все наши атаки начинает Ризнык, а все наши действия в защите начинаются с трех футболистов впереди. Может быть, завтра их будет двое, я еще не знаю, мне нужно обдумать это. Но следует быть идеальным во всем, играя с такими соперниками и все на поле должны быть фантастическими во всех аспектах. Как я говорил, это отличный матч, отличный вызов для нас. Мы – команда, которой нечего терять, мы можем только побеждать в этих матчах. И мы, конечно, будем стараться это сделать.

– Вы разбирали игру с ПСВ на холодную голову, без эмоций. Скажите, почему не удалось удержать преимущество в два гола, играя в меньшинстве?

– Я уже не хочу анализировать эту игру. Очевидно, что мы упустили отличный шанс, чтобы получить важные баллы, мы очень хорошо играли, были в лидерах в течение 70 минут. И, как сказал тренер соперника, играя 11 против 11, они бы точно проиграли, а мы бы победили. Я могу вам сказать, что не так много команд достигают этого в Эйндховене – почти никто за последние два года. Мы можем только гордиться нашим выступлением, тем, что мы сделали и как себя проявили. К сожалению, красные карты также являются частью игры, и мы получили один. Извлекли из этого урок и двигаемся дальше. Это был отличный опыт, но нас ожидает следующий соперник, как я уже говорил, один из лучших клубов в мире, так что будет еще сложнее. Но все равно я – решительный человек, верю, что мы все же проявим себя со своей философией и, конечно, будем пытаться противостоять этой замечательной команде.

– Мистер, в этом сезоне из-за нового формата Лиги чемпионов «Шахтеру» впервые придется играть в январе. Просчитали ли вы, как будете готовиться к следующим матчам в течение более месяца?

– Что ж, это новый формат, и он очень отличается от предыдущего. Из хорошего – то, что мы сыграем эти два матча в январе, это хорошо. После последнего поединка у нас будет перерыв, а затем начнем подготовку к этим двум финальным матчам в Лиге чемпионов. Это немного необычно, потому что ты сразу начинаешь с самого высокого уровня после зимнего перерыва, потому что наш чемпионат начинается очень поздно, поэтому у нас нет официальных матчей до начала Лиги чемпионов. Следовательно, это точно минус, учитывая ритм и сложность поединков, потому что ты не можешь компенсировать это в спаррингах, это очень тяжело. Но хорошо, что у нас будут такие матчи. Сыграем дважды и получим еще возможности взять баллы. Поэтому будем идти к своей цели до конца.

– Еще один вопрос о поражении от ПСВ: сильно ли на игроков повлияла драма в Эйндховене?

– Это не была драма, это был шедевр от обеих команд. Иногда шедевр становится в твою пользу, а иногда бывает отрицательным. Когда ты проигрываешь, как мы в последние секунды, это всегда больно, но это не драма. Потому что повторюсь: то, что мы там показали, было на высоком уровне, и я очень горжусь своей командой и ее выступлением. К сожалению, имея на одного футболиста меньше, ты можешь очень досадно проиграть, как мы в тот момент, но без драмы. Драма – в театре.

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Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария Марино Пушич пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 8
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nicksaf
накурився
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+1
Strontium
Вот и играйте вторым составом.   Остальных готовь на Полесье.)
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0
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Saar
"Творити дива" ..прям, Санта Клаус якийсь, а не Шахтар🤣🤣🤣
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0
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avk2307
Я поражаюсь его таланту говорить ниочем.
Любое его вью это зря потраченное время на прочтение.
Ничего не знает почему , ничего не решил , но очень горд собой и командой.
Интересно он и игрокам так план на игру дает?
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0
Любитель футболу⚽
Удачі, чемпіони!👋
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-1
Pavel_i_CO
Німці знищать цих ордловських. Перемога добра над злом, мінімум в чотири м'ячі 
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-1
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