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  4. Вернулся в строй. Довбик включен в заявку Ромы на матч Лиги Европы с Брагой
Лига Европы
12 декабря 2024, 03:39 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:46
32
0

Вернулся в строй. Довбик включен в заявку Ромы на матч Лиги Европы с Брагой

Коуч волков Клаудио Раньери обнародовал список из 24 футболистов

12 декабря 2024, 03:39 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:46
32
0
Вернулся в строй. Довбик включен в заявку Ромы на матч Лиги Европы с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбик включен в заявку итальянской Ромы на матч 6-го тура Лиги Европы с португальской Брагой.

Коуч волков Клаудио Раньери опубликовал список из 24 игроков, которые готовятся к игре, которая пройдет вечером 12 декабря.

Ранее Довбик пропустил матч Ромы в Серии A против Лечче (4:1) из-за болезни.

В текущем сезоне Довбик сыграл 18 матчей и забил 6 голов, если учитывать все клубные турниры.

Вернулся в строй. Довбик включен в заявку Ромы на матч Лиги Европы с Брагой

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Лига Европы Артем Довбик Рома Рим заявка Клаудио Раньери заявки на Лигу Европы Брага
Николай Степанов Источник: ФК Рома
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