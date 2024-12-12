Украинский форвард Артем Довбик включен в заявку итальянской Ромы на матч 6-го тура Лиги Европы с португальской Брагой.

Коуч волков Клаудио Раньери опубликовал список из 24 игроков, которые готовятся к игре, которая пройдет вечером 12 декабря.

Ранее Довбик пропустил матч Ромы в Серии A против Лечче (4:1) из-за болезни.

В текущем сезоне Довбик сыграл 18 матчей и забил 6 голов, если учитывать все клубные турниры.

Вернулся в строй. Довбик включен в заявку Ромы на матч Лиги Европы с Брагой