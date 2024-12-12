Лига Европы12 декабря 2024, 03:39 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:46
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Вернулся в строй. Довбик включен в заявку Ромы на матч Лиги Европы с Брагой
Коуч волков Клаудио Раньери обнародовал список из 24 футболистов
12 декабря 2024, 03:39 | Обновлено 12 декабря 2024, 03:46
32
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Украинский форвард Артем Довбик включен в заявку итальянской Ромы на матч 6-го тура Лиги Европы с португальской Брагой.
Коуч волков Клаудио Раньери опубликовал список из 24 игроков, которые готовятся к игре, которая пройдет вечером 12 декабря.
Ранее Довбик пропустил матч Ромы в Серии A против Лечче (4:1) из-за болезни.
В текущем сезоне Довбик сыграл 18 матчей и забил 6 голов, если учитывать все клубные турниры.
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Вернулся в строй. Довбик включен в заявку Ромы на матч Лиги Европы с Брагой
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