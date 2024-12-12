12 декабря на «Стадио Олимпико» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Брагой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Рома

Команда начинала сезон с Де Росси, потом недолго и не особенно удачно играла под руководством Юрича. И, наконец, в ноябре началась уже третья каденция в Риме Клаудио Раньери. Безусловно, для опытного наставника в приоритете исправить ситуацию в Серии А. К Лиге Европы в Италии всегда относились достаточно прохладно. Но как раз там у волков получалось относительно неплохо: да, сенсационно проиграли Эльфсборгу, но при этом удалось выиграть у киевского Динамо и сыграть вничью с Атлетиком и Роял Юнион. Уже при нынешнем наставнике получилось в Лондоне, дважды сравнивая счет, набрать еще одно очко. Героем стал Хуммельс, что на 91-й минуте оформил итоговые 2:2. А ведь пару дней до этого писали, что Матс хочет вернуться в Германию, так как почти не получал в Италии время на поле.

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Брага

Клуб в 2023-м году поднималась на третье место, и прошлой осенью играл в Лиге чемпионов. Но все-таки более привычная ниша для архиепископов - это четвертая позиция, на которую вернулись в прошлом сезоне, и пытаются, в непростой борьбе с удивляющей Санта-Кларой, удержать и сейчас. Параллельно португальцы летом начали борьбу в привычной Лиге Европы. Они там последовательно разобрались с Маккаби из Петах-Тиквы, Серветтом и Рапид (Вена). Но осенью, начав с 2:1 с еще одним Маккаби, но из Тель-Авива, уступили и Олимпиакосу, и Буде/Глимт, и упустили победу на поле Эльфсборгу, закончив 1:1. И только кризисный Хоффенхайм в прошлом туре разгромили со счетом 3:0.

Статистика личных встреч

В 2021-м году клубы играли в Лиге Европы - и тогда оба раза победили джалоросси. Летом прошлого года был уже товарищеский поединок, что закончился уже ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют итальянцам. Возвращение Раньери сказывается, и дома волки смогут добиться победы тут (коэффициент - 1,71).