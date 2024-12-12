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Лига Европы
Рома
12.12.2024 19:45 – FT 3 : 0
Брага
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Лига Европы
12 декабря 2024, 21:53 |
1318
2

Рома – Брага – 3:0. Довбик и Ко набрали ход. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты 6-го тура Лиги Европы

12 декабря 2024, 21:53 |
1318
2
Рома – Брага – 3:0. Довбик и Ко набрали ход. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 12 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».

Матч прошел на стадионе «Стадио Олимпико», находящемся в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Волки» победили со счетом 3:0. Нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч на скамье для запасных и вышел в начале второго тайма, но голов не забивал.

Лига Европы. 6-й тур. 12 декабря.

Рома – Брага – 3:0
Голы: Пеллегрини, 11, Абдулхамид, 47, Эрмосо, 90+3.

Видеообзор матча ожидается позже

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Рома).
68’
Матеус (Брага) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Сауд Абдулхамид (Рома).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Рома Рим Брага Лига Европы Артем Довбик видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Alehandro
Сьогодні грав не погано, але такий важкий на м"ячі. Ото як зариється: і сам вже не знає, що хотів з тим м"ячем робить...
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+1
Saar
Якби ще й Довбик хоч щось набрав...
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0
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