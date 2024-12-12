Рома – Брага – 3:0. Довбик и Ко набрали ход. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты 6-го тура Лиги Европы
В четверг, 12 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».
Матч прошел на стадионе «Стадио Олимпико», находящемся в Риме.
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«Волки» победили со счетом 3:0. Нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч на скамье для запасных и вышел в начале второго тайма, но голов не забивал.
Лига Европы. 6-й тур. 12 декабря.
Рома – Брага – 3:0
Голы: Пеллегрини, 11, Абдулхамид, 47, Эрмосо, 90+3.
Видеообзор матча ожидается позже
События матча
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