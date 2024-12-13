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13 декабря 2024, 01:43 | Обновлено 13 декабря 2024, 02:09
114
1

Раньери раскрыл секрет, как команде удалось побороть серию неудач

«Рома» переиграла «Брагу» в шестом туре ЛЕ со счетом 3:0

13 декабря 2024, 01:43 | Обновлено 13 декабря 2024, 02:09
114
1
Раньери раскрыл секрет, как команде удалось побороть серию неудач
ФК Рома. Клаудио Раньери

Наставник римской «Ромы» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после разгромной победы над португальской «Брагой» в шестом туре Лиги Европы (3:0).

«Это была хорошая игра, хотя мы иногда слишком много держали мяч. Но это нормально – мы не можем ожидать всего сразу. Ребята рвались вперед, как я и хотел. Они хотели победить и развлечь болельщиков, а болельщики развлекаются, когда вы создаете голевые моменты. Когда вы еще и забиваете, это еще больший бонус.

В чем секрет успеха? Я поговорил с игроками и сказал: «Помогите мне, потому что я не могу позволить себе сделать что-то неправильно. Дайте мне все, что у вас есть, и я постараюсь помочь из тренерского мостика, конечно, если смогу что-то сделать для вас». Я думаю, что главное было восстановить их веру в себя, потому что они не просто забыли, как играть в футбол. Они идут к этому сейчас, медленно, но верно. Это все еще начало, по крайней мере, моего времени с ними, и нам предстоит пройти долгий путь и многое улучшить», – сказал Раньери.

Напомним, что украинец Артем Довбик начал поединок против португальской команды со скамейки запасных. Форвард появился на поле во втором тайме, но результативными действиями не отметился.

В турнирной таблицы ЛЕ римский клуб занимает 14 место, имея в активе девять баллов.

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Клаудио Раньери Рома Рим Брага Лига Европы Артем Довбик
Андрій Вітренко Источник: ФК Рома
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