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  4. У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
Италия
12 декабря 2024, 22:48 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:12
1276
0

У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы

Артем вышел на поле во втором тайме

12 декабря 2024, 22:48 | Обновлено 12 декабря 2024, 23:12
1276
0
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 12 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».

Матч прошел на стадионе «Стадио Олимпико», находящемся в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Волки» победили со счетом 3:0. Нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч на скамье для запасных и вышел в начале второго тайма, но голов не забивал. После завершения матча авторитетный портал WhoScored оценил выступление Довбика в 6.6 баллов.

Главным героем поединка был признан Лоренцо Пеллегрини, который открыл счет в игре. WhoScored поставил ему наивысший балл в поединке – 8.9.

Оценки матча Рома – Брага от WhoScored

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WhoScored Лоренцо Пеллегрини Рома Рим Брага Лига Европы Артем Довбик оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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