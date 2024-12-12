У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы

В четверг, 12 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».

Матч прошел на стадионе «Стадио Олимпико», находящемся в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Волки» победили со счетом 3:0. Нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч на скамье для запасных и вышел в начале второго тайма, но голов не забивал. После завершения матча авторитетный портал WhoScored оценил выступление Довбика в 6.6 баллов.

Главным героем поединка был признан Лоренцо Пеллегрини, который открыл счет в игре. WhoScored поставил ему наивысший балл в поединке – 8.9.

Оценки матча Рома – Брага от WhoScored