У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
Артем вышел на поле во втором тайме
В четверг, 12 декабря, прошел матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».
Матч прошел на стадионе «Стадио Олимпико», находящемся в Риме.
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«Волки» победили со счетом 3:0. Нападающий «Ромы» Артем Довбик начал этот матч на скамье для запасных и вышел в начале второго тайма, но голов не забивал. После завершения матча авторитетный портал WhoScored оценил выступление Довбика в 6.6 баллов.
Главным героем поединка был признан Лоренцо Пеллегрини, который открыл счет в игре. WhoScored поставил ему наивысший балл в поединке – 8.9.
Оценки матча Рома – Брага от WhoScored
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