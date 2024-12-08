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Лига Европы
Рома
12.12.2024 19:45 - : -
Брага
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Лига чемпионов
08 декабря 2024, 19:02 |
52
0

Рома – Брага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 12 декабря в 19:45

08 декабря 2024, 19:02 |
52
0
Рома – Брага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 12 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Рома – Брага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Брага
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Трансляция матча В эфире

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Рома Рим Брага Лига Европы смотреть онлайн Артем Довбик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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