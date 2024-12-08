В четверг, 12 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Рома – Брага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция