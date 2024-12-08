Лига чемпионов08 декабря 2024, 19:02 |
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Рома – Брага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 12 декабря в 19:45
08 декабря 2024, 19:02 |
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В четверг, 12 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Брага».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Рома – Брага. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – БрагаСмотреть трансляцию
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