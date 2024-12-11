Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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11 декабря 2024, 17:25 | Обновлено 11 декабря 2024, 17:54
2245
3

ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи

Среди подозреваемых – бывшие спортсмены мирового уровня

11 декабря 2024, 17:25 | Обновлено 11 декабря 2024, 17:54
2245
3
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
cyberpolice.gov.ua

Правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, зарабатывавшей миллионы гривен на организации договорных матчей в киберспорте, настольном теннисе и футболе.

По данным следствия, фигуранты путем подкупа, принуждения и запугиваний заставляли спортсменов сознательно проигрывать матчи, что позволяло делать выгодные ставки на букмекерских платформах в странах Азии, Европы, Австралии и Америки.

Среди подозреваемых – бывшие спортсмены мирового уровня.

Злоумышленники использовали свои связи и влияние в спортивных кругах для создания схем договорных игр между киберспортсменами из Украины, Австралии и Европы. Для давления на участников соревнований привлекали лиц спортивного телосложения, применявших устрашение, а иногда и оружие.

В рамках операции киберполиция провела 45 одновременных обысков по всей Украине, изъяв вещественные и цифровые доказательства преступной деятельности. Неправомерно полученные средства фигуранты легализовывали из-за криптовалюты, покупки недвижимости и элитных автомобилей.

Следователи объявили одному из организаторов подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за мошенничество, вымогательство и влияние на результаты спортивных соревнований. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается расследование с целью установления всех участников группировки, количества пострадавших и размеров нанесенного ущерба.



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Максим Черніцин Источник
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Комментарии 3
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Gargantua81
Милевский попался
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0
Отаман
Дуже добре, скоро всі узнають, як фк гуньдяй суркіса та медведчука грало договірні матчі та гравців інших команд підкуповували🥳
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-1
Samuel
Там серед них Міля😁😁
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-1
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