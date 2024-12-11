ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
Среди подозреваемых – бывшие спортсмены мирового уровня
Правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, зарабатывавшей миллионы гривен на организации договорных матчей в киберспорте, настольном теннисе и футболе.
По данным следствия, фигуранты путем подкупа, принуждения и запугиваний заставляли спортсменов сознательно проигрывать матчи, что позволяло делать выгодные ставки на букмекерских платформах в странах Азии, Европы, Австралии и Америки.
Среди подозреваемых – бывшие спортсмены мирового уровня.
Злоумышленники использовали свои связи и влияние в спортивных кругах для создания схем договорных игр между киберспортсменами из Украины, Австралии и Европы. Для давления на участников соревнований привлекали лиц спортивного телосложения, применявших устрашение, а иногда и оружие.
В рамках операции киберполиция провела 45 одновременных обысков по всей Украине, изъяв вещественные и цифровые доказательства преступной деятельности. Неправомерно полученные средства фигуранты легализовывали из-за криптовалюты, покупки недвижимости и элитных автомобилей.
Следователи объявили одному из организаторов подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за мошенничество, вымогательство и влияние на результаты спортивных соревнований. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
В настоящее время продолжается расследование с целью установления всех участников группировки, количества пострадавших и размеров нанесенного ущерба.
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