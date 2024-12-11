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  4. ШОВКОВСКИЙ – о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы
Лига Европы
11 декабря 2024, 20:25 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:06
2236
13

ШОВКОВСКИЙ – о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы

Ярмоленко, Михавко и Шапаренко не сыграют с Реал Сосьедадом

11 декабря 2024, 20:25 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:06
2236
13
ШОВКОВСКИЙ – о травмах трех лидеров Динамо и матче Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Наставник «Динамо» Киев Александр Шовковский дал комментарий перед матчем 6-го тура основного этапа Лиги Европы против «Реал Сосьедада». Игра пройдет 12 декабря, начало в 22:00.

– Кто из игроков «Динамо» не поможет в завтрашнем матче по разным причинам?

– У нас есть потери. К Андрею Ярмоленко, который восстанавливается и нам не поможет в этом году, присоединились Николай Шапаренко и Тарас Михавко. Это те игроки, на которых я не могу рассчитывать в завтрашнем матче.

– Что можете сказать о завтрашнем сопернике?

– В первую очередь, надо сказать, что в последние годы команда стабильно выступает в Ла Лиге, находится в верхней части турнирной таблицы. На последнем чемпионате Европы больше всего игроков было как раз из «Реал Сосьедада» в составе сборной Испании, которая стала чемпионом континента и показала очень качественную игру. Это свидетельствует о замечательном направлении стратегического развития, которое за последние годы выбрала команда из Сан-Себастьяна. Могу сказать о том, что команда любит играть с мячом, любит фланговые атаки, показывает очень хорошую игру. Я считаю, что у нас будет завтра очень приличный соперник. Мы же, к сожалению, не на такой результат рассчитывали, поэтому будем стремиться в завтрашнем матче показать свои лучшие качества, выходить на футбольное поле, демонстрировать свою лучшую игру и доказывать, что последние результаты в Лиге Европы являются случайностью.

– В первой части сезона «Динамо» провело больше матчей, чем обычно, учитывая новый формат еврокубков. Трудно ли в последних календарных матчах года поддерживать физическое состояние игроков на должном уровне?

– Подводить итоги нужно не посередине турнира, а уже после его окончания. Могу сказать, что он добавил определенной пикантности, в каждом матче команды выходят играть исключительно на победу. Нет проходных матчей, и это является дополнительным плюсом как для болельщиков, так и для всех поклонников футбола. Если говорить о командах, то, безусловно, нагрузка на игроков возросла, особенно на тех, которые также выступают за свои национальные сборные. Мы видим большое количество травм, и это является одним из негативных моментов. Что касается непосредственно готовности, то много было сказано, не хочу и не буду повторяться. Конец сезона всегда бывает непростым, но по своему опыту прекрасно понимаю, что если ты начинаешь задумываться о том, что сезон подходит к концу и мысленно уже находишься в отпуске, то чаще всего и случаются какие-то травмы, определенные негативные моменты. Поэтому футболисты должны быть профессионалами до конца, должны выходить на футбольное поле как в тренировочном процессе, так и матчах, и доказывать свою принципиальность, свою позицию, готовность играть в каждом матче с любым соперником.

– Как «Динамо» планирует завтра сыграть против «Реал Сосьедада» будете атаковать или защищаться?

– План и стратегию на игру, конечно, я вам рассказывать не буду. Сейчас на тренировке вы увидите команду, которая готовится к принципиальной игре и борьбе. Мы можем выбрать любую стратегию, но есть игра, которая состоит из каждого отдельного момента на футбольном поле. И этот рисунок игры должен быть подкреплен в каждом звене – как в атаке, так и в обороне. Это должна быть гармоничная структура, и ребята, которые выходят на поле, должны выполнить задачу, которая будет стоять перед ними, на максимуме своих возможностей и показать свою лучшую игру. Уже все поняли, что для победы в таком турнире нужно выходить и играть мужественно, с сердцем, с азартом и быть готовыми к любым моментам.

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Динамо Киев Лига Европы Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо Александр Шовковский Николай Шапаренко Тарас Михавко Андрей Ярмоленко травма пресс-конференция
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 13
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Remark
З Шапаренко якісь психологічні проблеми скоріш, а не фізичні.
По Ярмоленко чекаємо. Це топ гравець, навіть в УПЛ, навіть на 30-60 хв.
А так… як то кажуть, без надій, головна увага цьогоріч - це чемпіонат.
 
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+1
Vovan78
Ну з цієї трійки гравців тільки Ярмоленко не вистачатиме. Михавкотвже сто відсотків не заб‘є в свої, а Шапаренко не буде бігати з надутими губами по полю і штовхативсіх гравців хто його обіграв. А Шовковковському на замітку, що випадковість то один раз ну максимум два рази програти, а програш в п‘ти матчах поспіль - то вже закономірність, яка вже лякає вболівальників.
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0
Отаман
Дуже цікаво, коли в останнє фк гуньдяй суркіса та медведчука перемагали в основному раунді (груповому етапі) єврокубків, хтось ще пам'ятає, коли це було і у кого вони вигравали!?
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0
antt
Прочитавши сьогоднішню заяву тренера Реала можна хіба Динамо сподіватися на нього. Може він допоможе Динамо виправити відсутність очок.
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0
Ap Kats
Про лідерів - це смішно!
По-перше, Шовковський не сказав, що вони лідери. По-друге, не може бути сумна-нестабільність лідером.
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-2
8number
Тепер зять точно вийде. А то я вже почав переживати за Реал 😀
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-3
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dirkakyiv
Наче з ними Дірка переможе, нічого не допоможе їм
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-4
Frank Piter
А вот и отмазка после гипотетического поражения Дынамо готова 
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-5
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