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11 декабря 2024, 23:08 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:11
1182
0

ВИДЕО. Криштиану Роналду презентовал свой новый продукт. Он для всех

Легендарный нападающий позаботится о твоём восстановлении

11 декабря 2024, 23:08 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:11
1182
0
ВИДЕО. Криштиану Роналду презентовал свой новый продукт. Он для всех
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду презентовал новый продукт, который должен помочь людям, любящим спорт.

Португалец на своей странице в соцсети X прорекламировал свой новый магазин – «AVA»:

«Сегодня тот день, когда я скажу вам, что эта буква А — это AVA. Новый проект, в котором я вкладываю весь свой опыт спортсмена, чтобы помочь другим улучшить восстановление и повысить производительность. Продукты, которые помогут вам продвинуться дальше. Откройте для себя продукты: https://avathletes.com», – написал футболист.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Стоит отметить, что каждый уже сейчас может заказать себе продукт, который может существенно помощь ему в восстановлении после тяжелых тренировок, матчей, турнирнов и так далее. Цены достаточно высокие.

Today is the day to tell you that this A is AVA. ​
A new project in which I am putting all my experience as an athlete to help others improve their recovery and increase their performance. Products to take you further.​

Discover the products: https://t.co/rwAK31Vk7Spic.twitter.com/V4bCjpRTXv

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Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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