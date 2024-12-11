ВИДЕО. Криштиану Роналду презентовал свой новый продукт. Он для всех
Легендарный нападающий позаботится о твоём восстановлении
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду презентовал новый продукт, который должен помочь людям, любящим спорт.
Португалец на своей странице в соцсети X прорекламировал свой новый магазин – «AVA»:
«Сегодня тот день, когда я скажу вам, что эта буква А — это AVA. Новый проект, в котором я вкладываю весь свой опыт спортсмена, чтобы помочь другим улучшить восстановление и повысить производительность. Продукты, которые помогут вам продвинуться дальше. Откройте для себя продукты: https://avathletes.com», – написал футболист.
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Стоит отметить, что каждый уже сейчас может заказать себе продукт, который может существенно помощь ему в восстановлении после тяжелых тренировок, матчей, турнирнов и так далее. Цены достаточно высокие.
Today is the day to tell you that this A is AVA.
A new project in which I am putting all my experience as an athlete to help others improve their recovery and increase their performance. Products to take you further.
Discover the products: https://t.co/rwAK31Vk7S… pic.twitter.com/V4bCjpRTXv
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 11, 2024
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