ВИДЕО. Криштиану Роналду презентовал свой новый продукт. Он для всех

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду презентовал новый продукт, который должен помочь людям, любящим спорт.

Португалец на своей странице в соцсети X прорекламировал свой новый магазин – «AVA»:

«Сегодня тот день, когда я скажу вам, что эта буква А — это AVA. Новый проект, в котором я вкладываю весь свой опыт спортсмена, чтобы помочь другим улучшить восстановление и повысить производительность. Продукты, которые помогут вам продвинуться дальше. Откройте для себя продукты: https://avathletes.com», – написал футболист.

Стоит отметить, что каждый уже сейчас может заказать себе продукт, который может существенно помощь ему в восстановлении после тяжелых тренировок, матчей, турнирнов и так далее. Цены достаточно высокие.

