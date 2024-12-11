Синьора обидела Пепа. Ювентус дома переиграл Ман Сити

Команды перед матчем имели по восемь очков и находились перед стартом тура в топ-24 общей группы, но внизу, а игравшие ранее конкуренты еще больше подвинули туринский и манчестерский коллективы вниз. Поэтому им очень важно было брать очки и побеждать. Особенно это касалось «Манчестер Сити», который в последнее время имел очень неприятные серии поражений.

Первый тайм показал, что команды сильно рисковать не будут. Была сделана ставка у гостей на фланговые забросы и прострелы, но их нейтрализовали защитники и вратарь туринцев. Самым опасным моментом стал выход Холанда на свидание с ди Грегорио, но норвежец не сумел удачно исполнить подсечку, вратарь справился.

Туринцы же сделали ставку на контратаки, но самым опасным, что у них получилось после перерыва, стал удар Йилдиза рядом с правой штангой.

В начале второго тайма хозяева вышли вперед. Гатти пошел вперед, его удар боковыми ножницами Эдерсон отразил, но после этого бразилец не справился с ударом Влаховича после навеса вторым темпом. Голкипер на несколько сантиметров уронил мяч за линию ворот, доставать его уже не было смысла.

Конечно, команда из Манчестера рванула отыгрываться, но не совсем ясно, как она собиралась это делать. Холанду грамотно перекрыли кислород защитники, поэтому самым опасным моментом стал удар Гюндогана с линии штрафной в правую девятку. Шедевру не дал состояться ди Грегорио, совершив суперсейв.

А турницы тем временем усилиями Веа и Маккенни, которые за несколько минут до этого вышли на замену, удвоили преимущество – первый навесил, второй замкнул. Шансов отыграться у подопечных Пепа уже не было.

В седьмом туре «Ювентус» будет играть против «Брюгге», а «Манчестер Сити» ожидает еще один суперматч – на этот раз против «ПСЖ».

Лига чемпионов. Основной раунд. 6 тур

«Ювентус» – «Манчестер Сити» – 2:0

Гол: Влахович, 53, Маккенни, 75

Предупреждениz: ди Грегорио, 85 – Бернардо Силва, 86

«Ювентус»: ди Грегорио – Савона, Гатти, Калюлю, Данило – Локателли, Тюрам (Маккенни, 69) – Консейсау (Веа, 69), Коопмейнерс, Йилдиз (Дуглас Луис, 84) – Влахович (Мбангула, 84)

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Гвардиол, Льюис – Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва – Доку (Савиньо, 78), Холланд, Грилиш (Нунес, 87)

Арбитр:Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия)

ЮВЕНТУС - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА