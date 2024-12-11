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Ювентус
11.12.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 05:54 | Обновлено 11 декабря 2024, 05:56
136
0

Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 декабря в 22:00 по Киеву

11 декабря 2024, 05:54 | Обновлено 11 декабря 2024, 05:56
136
0
Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в прошлом сезоне сумела после нескольких неудачных лет добиться хорошего результата, поднявшись на 3-е место в Серии А, заодно выиграв еще и кубок Италии. Но все равно Старая Синьора играла весной ужасно, и Аллегри уволили досрочно, не дожидаясь лета. В Турине в межсезонье достаточно серьезно обновили состав, и вручили этот коллектив Тиаго Мотте, что сумел поднять в Лигу чемпионов скромную Болонью. На новом месте Старая Синьора не особенно впечатляет, не выделяясь на фоне ряда конкурентов. В том числе есть вопросы и в Лиге чемпионов. Там итальянцы удачно начинали, с побед над ПСВ и РБ Лейпциг, причем и голландцам, и немцам забивали по трижды. Но потом другой представитель Германии, Штутгарт, удивил, ухитрившись выиграть в Турине. А выездные поединки с Лиллем и Астон Виллой приносили ничьи.

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Манчестер Сити

Клубу в 2023-м году получилось оформить требл - Гвардиола все-таки привел англичан к долгожданной победе в Лиге чемпионов. Весной там было обидное поражение - при преимуществе на поле, уступили мадридскому Реалу в серии пенальти. Но при этом тогда снова получилось оставить за спиной Арсенал, сохранив в очередной раз титул в АПЛ. Да, были вопросы по поводу очень уж скромной трансферной политики летом, и не обходилось без осечек, но все же Холланд и компания и Суперкубок Англии выиграли, и в АПЛ с Лигой чемпионов достаточно уверенно стартовали. Но с конца октября разразился просто небывалый кризис. Затронул он и Лигу чемпионов: там после ничьей с Интером и побед над Слованом и Спартой англичане проиграли, причем разгромно, 1:4, в Лиссабоне Спортингу. А потом, ведя в три гола, упустили победу над Фейеноордом.

Статистика личных встреч

Горожане выиграли первый же матч, 1976-го гола, в рамках Кубка УЕФА. Но зебры победили в ответном поединке крупнее, после чего были ничьи в Лиге Европы-2011 в обоих поединках, а в 2015-м, в Лиге чемпионов, выигрывали дважды итальянцы.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что англичане наконец-то выиграют. Но с учетом их спада, остановимся на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,98).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
11 декабря 2024 -
22:00
Манчестер Сити
Тотал голов больше 2.5 1.98 Сделать ставку
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Ювентус Манчестер Сити прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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