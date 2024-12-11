В среду, 11 декабря, состоится поединок 6 тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть «Ювентус» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Турине (Италия) на поле «Альянц Стэдиум», начало – в 22:00 по Киеву.

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«Манчестер Сити» находится в сложном периоде, переживая кризис игры и результатов, но Гвардиола призывает находить радость в борьбе, даже когда трофеи далеки. Команда выиграла лишь один из последних четырех матчей, проиграв дома «Фейенорду» и с трудом играя в ничью с «Кристалл Пэлас». Тем временем «Ювентус» продолжает балансировать между ничьими и низкой результативностью, не обретая своего стиля под руководством Тьяго Мотты. Оба клуба стремятся доминировать на поле, но если «Сити» страдает из-за неорганизованности, то «Юве» сохраняет оборону, однако создает очень мало моментов.

Обе команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрали по восемь очков, занимая соответственно девятнадцатое и семнадцатое место в общей таблице перед стартом тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.