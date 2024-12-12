Ювентус – Манчестер Сити – 2:0. Шок для Пепа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединков 6-го тура Лиги чемпионов
Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
В одной из центральных встреч итальянский Ювентус обыграл английский Манчестер Сити (2:0).
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Форвард Душан Влахович вывел Юве вперед на 53-й минуте (1:0).
На 75-й минуте Уэстон Маккени удвоил перевес Ювентуса над Манчестер Сити (2:0).
⚽️ Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря
Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:0
Голы: Влахович, 53, Маккенни, 75
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Душан Влахович, 53 мин
ГОЛ! 2:0. Уэстон Маккени, 75 мин
События матча
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