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Ювентус
11.12.2024 22:00 – FT 2 : 0
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 01:15 |
496
0

Ювентус – Манчестер Сити – 2:0. Шок для Пепа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединков 6-го тура Лиги чемпионов

12 декабря 2024, 01:15 |
496
0
Ювентус – Манчестер Сити – 2:0. Шок для Пепа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

В одной из центральных встреч итальянский Ювентус обыграл английский Манчестер Сити (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Форвард Душан Влахович вывел Юве вперед на 53-й минуте (1:0).

На 75-й минуте Уэстон Маккени удвоил перевес Ювентуса над Манчестер Сити (2:0).

❗️ ВИДЕО. Все голы матча ЛЧ

⚽️ Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:0

Голы: Влахович, 53, Маккенни, 75

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Душан Влахович, 53 мин

ГОЛ! 2:0. Уэстон Маккени, 75 мин

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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