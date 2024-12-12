Вечером 11 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

В одной из центральных встреч итальянский Ювентус обыграл английский Манчестер Сити (2:0).

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Форвард Душан Влахович вывел Юве вперед на 53-й минуте (1:0).

На 75-й минуте Уэстон Маккени удвоил перевес Ювентуса над Манчестер Сити (2:0).

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⚽️ Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:0

Голы: Влахович, 53, Маккенни, 75

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Душан Влахович, 53 мин

ГОЛ! 2:0. Уэстон Маккени, 75 мин