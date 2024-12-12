Седьмая ракетка мира отреагировала на допинг-скандал Свентек

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 7) прокомментировала допинг-скандал Иги Свентек (Польша, WTA 2):

«Я не знаю, похоже, ITIA провела расследование, и у нее были свои аргументы. Я имею в виду, что мы должны верить, что в организации делают свою работу и принимают правильные решения.

Это огорчает людей со стороны и даже некоторых игроков, поскольку кажется, что наказания выносится непоследовательно. Мне объяснили, почему так происходит. Но в то же время возникает мысль: «Да, но почему наказания так сильно отличаются?»

Но мне дали объяснение и оно кажется логичным. Люди удивляются, как это работает, когда ты не соревнуешься, поскольку наказание, кажется, ни на что не влияет, поэтому на самом деле наказание не очень серьезное.

Но она пропустила турниры в Азии, и это также могло навредить ее шансам на первое место в конце года, что, очевидно, имеет для нее огромное значение.

Что касается денег, спонсоров и возможности занять первое место в рейтинге WTA, это также навредило. Я уверена, что она не хотела пропустить эти турниры в Азии».