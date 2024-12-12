Англия12 декабря 2024, 02:25 |
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Халл Сити – Уотфорд – 1:1. Сравняли на 88-й минуте. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
12 декабря 2024, 02:25 |
14
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11 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 20-го тура между командами «Халл Сити» и «Уотфорд».
Поединок проходил на стадионе «МКМ Стэдиум» в Халле. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.
Чемпионшип Англии. 20 тур. 11 декабря
«Халл Сити» – «Уотфорд» – 1:1
Голы: Бедиа, 82 – Вата, 88
Видеообзор матча:
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Rocco Vata (Уотфорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Chris Bedia (Халл Сити).
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