Халл Сити – Уотфорд – 1:1. Сравняли на 88-й минуте. Видео голов

11 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 20-го тура между командами «Халл Сити» и «Уотфорд».

Поединок проходил на стадионе «МКМ Стэдиум» в Халле. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.

Чемпионшип Англии. 20 тур. 11 декабря

«Халл Сити» – «Уотфорд» – 1:1

Голы: Бедиа, 82 – Вата, 88

Видеообзор матча: