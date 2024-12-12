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Чемпионшип Англия
Халл Сити
11.12.2024 21:45 – FT 1 : 1
Уотфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 декабря 2024, 02:25 |
14
0

Халл Сити – Уотфорд – 1:1. Сравняли на 88-й минуте. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

12 декабря 2024, 02:25 |
14
0
Халл Сити – Уотфорд – 1:1. Сравняли на 88-й минуте. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 20-го тура между командами «Халл Сити» и «Уотфорд».

Поединок проходил на стадионе «МКМ Стэдиум» в Халле. Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.

Чемпионшип Англии. 20 тур. 11 декабря

«Халл Сити» – «Уотфорд» – 1:1

Голы: Бедиа, 82 – Вата, 88

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Rocco Vata (Уотфорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Chris Bedia (Халл Сити).
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Халл Сити Уотфорд Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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