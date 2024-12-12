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12 декабря 2024, 00:28 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:46
954
0

ВИДЕО. Виталий Кличко больше не болеет за Динамо? Вот кого он выбрал

Мэр Киева в восторге от девушек этого клуба

12 декабря 2024, 00:28 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:46
954
0
ВИДЕО. Виталий Кличко больше не болеет за Динамо? Вот кого он выбрал
Instagram. Виталий Кличко

Легендарный боксер Виталий Кличко побывал на 65-летии ФК «Полесье» Житомир.

Мэр Киева является болельщиком киевского «Динамо» со стажем, но житомирский клуб успел его влюбить в себя, а особенно – местные футболистки:

«Я сегодня пришел, вышел на сцену, подготовил речь. И вижу я Геннадия Буткевича, Григория Суркиса. Вот и понимаю, что вся моя речь, которую я подготовил, она уже как-то идет вразрез с тем, что хотел сказать.

С детства я был фанатом «Динамо Киев» и остаюсь. С другой стороны могу сказать, после того, как Геннадий Владиславович Буткевич стал президентом клуба, слежу за играми, держу кулаки.

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Знаю, что два хороших боксера, один из них – Кличко, который всегда держит кулаки за «Динамо Киев». Второй боксер – Александр Усик, держит кулаки за «Полесье». Ну, очень хорошо, что мы держим кулаки, очень важно, чтобы не дрались, с одной стороны. А с другой – две команды должны выигрывать, показывать и дарить хорошие эмоции всем болельщикам.

Я стал фанатом «Полесья» гораздо больше. Не знал, что такие красивые девушки у вас. Я стал фанатом женской команды «Полесья». У меня такое впечатление, что девушек где-то набирали на конкурсе красоты.

Они все такие очаровательные, все такие красивые. Как поклонник красоты и поклонник спорта, могу сказать, в «Динамо» я таких красивых девушек не видел», – рассказал Кличко.

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видео lifestyle Виталий Кличко Динамо Киев Полесье Житомир бокс Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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