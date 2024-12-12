Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Лидирует Ливерпуль, дальше идет Барселона, а за ними все остальные
Вечером 11 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
Во второй игровой день недели в городах Европы состоялись 9 матчей.
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Единоличным лидером является английский Ливерпуль, который с 6 победами набрал 18 очков из 18.
Далее идет Барселона (15 пунктов), которая стала вторым клубом, которая досрочно вышла в плей-офф.
По 13 баллов набрали Арсенал, Байер, Астон Вилла, Интер, Брест и Лилль. Они математически очень близки к выполнению цели.
Шахтер после поражения в Гельзенкирхене от Баварии (1:5) с 4 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ.
У горняков остались теоретические шансы на выход в плей-офф, для этого обязательно надо побеждать условно дома Брест (22 января) и на выезде Боруссию Дортмунд (29 января). А также нужно надеяться на осечки конкурентов в борьбе за топ-24.
Немецкий РБ Лейпциг, Слован Братислава и швейцарский Янг Бойз идут без очков с 6 поражениями и потеряли шансы на выход в 1/16 финала соревнований.
Лига чемпионов берет паузу на месяц, последние туры пройдут 21/22 и 29 января.
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря
- 19:45. Атлетико М – Слован Бр – 3:1
- 19:45. Лилль – Штурм Грац – 3:2
- 22:00. Арсенал – Монако – 3:0
- 22:00. Бенфика – Болонья – 0:0
- 22:00. Боруссия Д – Барселона – 2:3
- 22:00. Милан – Црвена Звезда – 2:1
- 22:00. Фейеноорд – Спарта Прага – 4:2
- 22:00. Штутгарт – Янг Бойз – 5:1
- 22:00. Ювентус – Манчестер Сити – 2:0
🏆 Турнирная таблица ЛЧ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2
|Барселона
|6
|5
|0
|1
|21 - 7
|15
|3
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4
|Байер
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|6
|Интер Милан
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|7
|Брест
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|8
|Лилль
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|9
|Боруссия Д
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|10
|Бавария
|6
|4
|0
|2
|17 - 8
|12
|11
|Атлетико Мадрид
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|12
|Милан
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|13
|Аталанта
|6
|3
|2
|1
|13 - 4
|11
|14
|Ювентус
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|15
|Бенфика
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|16
|Монако
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|17
|Спортинг Лиссабон
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|18
|Фейеноорд
|6
|3
|1
|2
|14 - 15
|10
|19
|Брюгге
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|20
|Реал Мадрид
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|21
|Селтик
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|22
|Манчестер Сити
|6
|2
|2
|2
|13 - 9
|8
|23
|ПСВ Эйндховен
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|24
|Динамо Загреб
|6
|2
|2
|2
|10 - 15
|8
|25
|ПСЖ
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|27
|Шахтер Донецк
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|28
|Спарта Прага
|6
|1
|1
|4
|7 - 18
|4
|29
|Штурм Грац
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|31
|Црвена Звезда
|6
|1
|0
|5
|10 - 19
|3
|32
|РБ Зальцбург
|6
|1
|0
|5
|3 - 18
|3
|33
|Болонья
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|0
|6
|6 - 13
|0
|35
|Слован Братислава
|6
|0
|0
|6
|5 - 21
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0
|0
|6
|3 - 22
|0
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