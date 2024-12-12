Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?

Вечером 11 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

Во второй игровой день недели в городах Европы состоялись 9 матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единоличным лидером является английский Ливерпуль, который с 6 победами набрал 18 очков из 18.

Далее идет Барселона (15 пунктов), которая стала вторым клубом, которая досрочно вышла в плей-офф.

По 13 баллов набрали Арсенал, Байер, Астон Вилла, Интер, Брест и Лилль. Они математически очень близки к выполнению цели.

Шахтер после поражения в Гельзенкирхене от Баварии (1:5) с 4 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ.

У горняков остались теоретические шансы на выход в плей-офф, для этого обязательно надо побеждать условно дома Брест (22 января) и на выезде Боруссию Дортмунд (29 января). А также нужно надеяться на осечки конкурентов в борьбе за топ-24.

Немецкий РБ Лейпциг, Слован Братислава и швейцарский Янг Бойз идут без очков с 6 поражениями и потеряли шансы на выход в 1/16 финала соревнований.

Лига чемпионов берет паузу на месяц, последние туры пройдут 21/22 и 29 января.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

19:45. Атлетико М – Слован Бр – 3:1

19:45. Лилль – Штурм Грац – 3:2

22:00. Арсенал – Монако – 3:0

22:00. Бенфика – Болонья – 0:0

22:00. Боруссия Д – Барселона – 2:3

22:00. Милан – Црвена Звезда – 2:1

22:00. Фейеноорд – Спарта Прага – 4:2

22:00. Штутгарт – Янг Бойз – 5:1

22:00. Ювентус – Манчестер Сити – 2:0

🏆 Турнирная таблица ЛЧ

📊 Инфографика