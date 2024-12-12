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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 00:35 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:52
802
7

Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?

Лидирует Ливерпуль, дальше идет Барселона, а за ними все остальные

12 декабря 2024, 00:35 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:52
802
7
Пауза на месяц. Турнирная таблица ЛЧ после 6-го тура. Кто вышел в плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Вечером 11 декабря прошли поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

Во второй игровой день недели в городах Европы состоялись 9 матчей.

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Единоличным лидером является английский Ливерпуль, который с 6 победами набрал 18 очков из 18.

Далее идет Барселона (15 пунктов), которая стала вторым клубом, которая досрочно вышла в плей-офф.

По 13 баллов набрали Арсенал, Байер, Астон Вилла, Интер, Брест и Лилль. Они математически очень близки к выполнению цели.

Шахтер после поражения в Гельзенкирхене от Баварии (1:5) с 4 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ.

У горняков остались теоретические шансы на выход в плей-офф, для этого обязательно надо побеждать условно дома Брест (22 января) и на выезде Боруссию Дортмунд (29 января). А также нужно надеяться на осечки конкурентов в борьбе за топ-24.

Немецкий РБ Лейпциг, Слован Братислава и швейцарский Янг Бойз идут без очков с 6 поражениями и потеряли шансы на выход в 1/16 финала соревнований.

Лига чемпионов берет паузу на месяц, последние туры пройдут 21/22 и 29 января.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

  • 19:45. Атлетико М – Слован Бр – 3:1
  • 19:45. Лилль – Штурм Грац – 3:2
  • 22:00. Арсенал – Монако – 3:0
  • 22:00. Бенфика – Болонья – 0:0
  • 22:00. Боруссия Д – Барселона – 2:3
  • 22:00. Милан – Црвена Звезда – 2:1
  • 22:00. Фейеноорд – Спарта Прага – 4:2
  • 22:00. Штутгарт – Янг Бойз – 5:1
  • 22:00. Ювентус – Манчестер Сити – 2:0

🏆 Турнирная таблица ЛЧ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 6 6 0 0 13 - 1 18
2 Барселона 6 5 0 1 21 - 7 15
3 Арсенал 6 4 1 1 11 - 2 13
4 Байер 6 4 1 1 12 - 5 13
5 Астон Вилла 6 4 1 1 9 - 3 13
6 Интер Милан 6 4 1 1 7 - 1 13
7 Брест 6 4 1 1 10 - 6 13
8 Лилль 6 4 1 1 10 - 7 13
9 Боруссия Д 6 4 0 2 18 - 9 12
10 Бавария 6 4 0 2 17 - 8 12
11 Атлетико Мадрид 6 4 0 2 14 - 10 12
12 Милан 6 4 0 2 12 - 9 12
13 Аталанта 6 3 2 1 13 - 4 11
14 Ювентус 6 3 2 1 9 - 5 11
15 Бенфика 6 3 1 2 10 - 7 10
16 Монако 6 3 1 2 12 - 10 10
17 Спортинг Лиссабон 6 3 1 2 11 - 9 10
18 Фейеноорд 6 3 1 2 14 - 15 10
19 Брюгге 6 3 1 2 6 - 8 10
20 Реал Мадрид 6 3 0 3 12 - 11 9
21 Селтик 6 2 3 1 10 - 10 9
22 Манчестер Сити 6 2 2 2 13 - 9 8
23 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 10 - 8 8
24 Динамо Загреб 6 2 2 2 10 - 15 8
25 ПСЖ 6 2 1 3 6 - 6 7
26 Штутгарт 6 2 1 3 9 - 12 7
27 Шахтер Донецк 6 1 1 4 5 - 13 4
28 Спарта Прага 6 1 1 4 7 - 18 4
29 Штурм Грац 6 1 0 5 4 - 9 3
30 Жирона 6 1 0 5 4 - 10 3
31 Црвена Звезда 6 1 0 5 10 - 19 3
32 РБ Зальцбург 6 1 0 5 3 - 18 3
33 Болонья 6 0 2 4 1 - 7 2
34 РБ Лейпциг 6 0 0 6 6 - 13 0
35 Слован Братислава 6 0 0 6 5 - 21 0
36 Янг Бойз 6 0 0 6 3 - 22 0
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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Harun Bakircioğlu
"А також потрібно сподіватися на осічки конкурентів у боротьбі за топ-24."
Не надо. При двух победах у Шахтера будет 10 очков. По симуляции Opta 10 очков дадут 99% вероятность прохода дальше.
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0
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Harun Bakircioğlu
Брест уцепился за топ-8, все никак не вышвырнут.
Все идет к тому, что даже 9 очков не гарантируют выход. Все из-за расслоения, несмотря на то, что тут вроде как сильнейшие команды Европы между некоторыми пропасть. При более ровном уровне участников для выхода хватило бы и 8 очков.
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0
Pavel_i_CO
Починаючи з 26-го місця буде реальна боротьба за плей-оф
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0
Remark
Брест і Борусія будуть боротися за пряму путівку. Тому щурям 3,14 зда. Нажаль.
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-1
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