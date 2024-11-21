ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола подписал новый контракт с Ман Сити. Известен срок

Английский клуб «Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с испанским тренером Жузепом Гвардиолой.

Гвардиола подписал новый контракт с «горожанами», который будет действовать до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что контракт будет подписан по схеме 1+1 (второй год опции), но на самом деле это полноценное соглашение на два сезона.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года, за это время он выиграл шесть чемпионских титулов АПЛ и привел команду к первой победе в Лиге чемпионов. До «горожан» Гвардиола тренировал «Барселону» и «Баварию».

Ранее сообщалось, что Жузеп может возглавить сборную Бразилии.