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Англия
21 ноября 2024, 22:16 | Обновлено 21 ноября 2024, 22:27
1750
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола подписал новый контракт с Ман Сити. Известен срок

Испанский тренер продлил контракт с английским клубом

21 ноября 2024, 22:16 | Обновлено 21 ноября 2024, 22:27
1750
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола подписал новый контракт с Ман Сити. Известен срок
Манчестер Сити. Жузеп Гвардиола

Английский клуб «Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с испанским тренером Жузепом Гвардиолой.

Гвардиола подписал новый контракт с «горожанами», который будет действовать до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что контракт будет подписан по схеме 1+1 (второй год опции), но на самом деле это полноценное соглашение на два сезона.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года, за это время он выиграл шесть чемпионских титулов АПЛ и привел команду к первой победе в Лиге чемпионов. До «горожан» Гвардиола тренировал «Барселону» и «Баварию».

Ранее сообщалось, что Жузеп может возглавить сборную Бразилии.

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Жузеп Гвардиола продление контракта чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: ФК Манчестер Сити
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