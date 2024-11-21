ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола подписал новый контракт с Ман Сити. Известен срок
Испанский тренер продлил контракт с английским клубом
Английский клуб «Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с испанским тренером Жузепом Гвардиолой.
Гвардиола подписал новый контракт с «горожанами», который будет действовать до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что контракт будет подписан по схеме 1+1 (второй год опции), но на самом деле это полноценное соглашение на два сезона.
Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года, за это время он выиграл шесть чемпионских титулов АПЛ и привел команду к первой победе в Лиге чемпионов. До «горожан» Гвардиола тренировал «Барселону» и «Баварию».
Ранее сообщалось, что Жузеп может возглавить сборную Бразилии.
The journey continues pic.twitter.com/8aluupvQw9— Manchester City (@ManCity) November 21, 2024
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