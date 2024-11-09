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  4. Гвардиола решил, кого будет тренировать после Ман Сити. Недавно намекнул
Англия
09 ноября 2024, 03:22 |
164
0

Гвардиола решил, кого будет тренировать после Ман Сити. Недавно намекнул

Испанский наставник может возглавить сборную Бразилии

09 ноября 2024, 03:22 |
164
0
Гвардиола решил, кого будет тренировать после Ман Сити. Недавно намекнул
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Именитый испанский тренер Жузеп Гвардиола может покинуть английский «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25. У Гвардиолы завершается контракт.

Испанский коуч имеет вариант со сборной Бразилии. Отмечается, что Жузепу интересен этот вариант и он действительно может возглавить пятикратных чемпионов мира. Отмечается, что Жузеп может продолжить тренировать «горожан» еще год, а затем заняться подготовкой Бразилии к ЧМ-2030. Федерация футбола Бразилии связывалась с Жузепом несколько раз в этом году.

Ранее Гвардиола саркастически рассказал, что после последнего поражения «Манчестер Сити» 1:4 больше не является вариантом для сборной Бразилии.

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сборная Бразилии по футболу назначение тренера Жузеп Гвардиола Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: The Athletic
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