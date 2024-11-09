Гвардиола решил, кого будет тренировать после Ман Сити. Недавно намекнул
Испанский наставник может возглавить сборную Бразилии
Именитый испанский тренер Жузеп Гвардиола может покинуть английский «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25. У Гвардиолы завершается контракт.
Испанский коуч имеет вариант со сборной Бразилии. Отмечается, что Жузепу интересен этот вариант и он действительно может возглавить пятикратных чемпионов мира. Отмечается, что Жузеп может продолжить тренировать «горожан» еще год, а затем заняться подготовкой Бразилии к ЧМ-2030. Федерация футбола Бразилии связывалась с Жузепом несколько раз в этом году.
Ранее Гвардиола саркастически рассказал, что после последнего поражения «Манчестер Сити» 1:4 больше не является вариантом для сборной Бразилии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Четвертьфинальные поединки пройдут в начале апреля 2025 года
Родри обошел Винисиуса Жуниора всего на 41 балл