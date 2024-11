ГВАРДИОЛА: «После 1:4 я больше не являюсь вариантом для сборной Бразилии»

53-летний испанский специалист Жузеп Гвардиола после поражения Манчестер Сити от Спортинга (1:4) в 4-м туре Лиги чемпионов немного посмеялся на пресс-конференции:

«После поражения со счетом 1:4 я больше не являюсь вариантом для Бразилии... Больше, чем когда-либо, я хочу поднять Манчестер Сити и вернуть команду на высший уровень».

Гвардиолу связывали со сборной Бразилии еще в 2022 году, однако уже тогда шансы на назначения Пепа на должность наставника селесао были малы.

После четырех туров ЛЧ Гвардиола и компания с 7 очками занимают 6-е место в таблице.

