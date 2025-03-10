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  4. «Странно, но украинец мало влиял на атаку». В Англии оценили игру Миколенко
Англия
10 марта 2025, 07:44 |
315
1

«Странно, но украинец мало влиял на атаку». В Англии оценили игру Миколенко

Защитник помог «Эвертону» сыграть вничью на выезде

10 марта 2025, 07:44 |
315
1
«Странно, но украинец мало влиял на атаку». В Англии оценили игру Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Ларсен и Миколенко

В матче 28-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» и «Эвертон» не сумели выявить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 1:1.

В стартовом составе «ирисок» с первых минут на поле вышел защитник Виталий Миколенко, который провел весь матч, однако результативными действиями не отметился. Английская пресса оценила выступление украинского футболиста:

«Миколенко нужно было проявить больше внимания в эпизоде, когда забивал соперник. В остальном он прекрасно выполнял свою задачу, был готов к перехватам и потерям мяча. Пытался создать неплохие моменты для своих партнеров», – считает Liverpool Echo.

«Удивительно, но украинец имел очень мало влияния в нападении, хотя обычно помогает впереди. Стоит отметить, что он прекрасно защищался, когда того требовала ситуация на поле. Ему было трудно проявить себя на 100%», – отмечают в Goodison News.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Эвертон» 26 матчей в чемпионате, отметился одной результативной передачей. «Ириски» набрали 33 балла и занимают 15-е место в турнирной таблице.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Эвертон Виталий Миколенко
Николай Титюк Источник: Liverpool Echo
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AndiM
У нього замість мозку "вєнтілятор" і флешка з піснями бАсти. Як він може на щось впливати?
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