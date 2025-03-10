«Странно, но украинец мало влиял на атаку». В Англии оценили игру Миколенко

В матче 28-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» и «Эвертон» не сумели выявить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 1:1.

В стартовом составе «ирисок» с первых минут на поле вышел защитник Виталий Миколенко, который провел весь матч, однако результативными действиями не отметился. Английская пресса оценила выступление украинского футболиста:

«Миколенко нужно было проявить больше внимания в эпизоде, когда забивал соперник. В остальном он прекрасно выполнял свою задачу, был готов к перехватам и потерям мяча. Пытался создать неплохие моменты для своих партнеров», – считает Liverpool Echo.

«Удивительно, но украинец имел очень мало влияния в нападении, хотя обычно помогает впереди. Стоит отметить, что он прекрасно защищался, когда того требовала ситуация на поле. Ему было трудно проявить себя на 100%», – отмечают в Goodison News.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Эвертон» 26 матчей в чемпионате, отметился одной результативной передачей. «Ириски» набрали 33 балла и занимают 15-е место в турнирной таблице.