В ночь на 10 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Даниэль Коллинс в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка победила со счетом 6:2, 6:4 за 1 час и 21 минуту. Это была третья встреча соперниц, Элина впервые одолела Даниэль.

Свитолина могла завершить второй сет и раньше, если были при 5:2 на своей подаче реализовала матчбол.

Следующей соперницей Элины будет четвертая ракетка мира Джессика Пегула.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото Элины с матча против Коллинс!

ФОТО. Как Свитолина в Индиан-Уэллс Коллинс одолела. Победные эмоции Элины