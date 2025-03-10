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  4. ФОТО. Как Свитолина в Индиан-Уэллс Коллинс одолела. Победные эмоции Элины
WTA
10 марта 2025, 07:41 |
558
0

ФОТО. Как Свитолина в Индиан-Уэллс Коллинс одолела. Победные эмоции Элины

В ночь на 10 марта украинка справилась с Даниэль в 1/16 финала тысячника

10 марта 2025, 07:41 |
558
0
ФОТО. Как Свитолина в Индиан-Уэллс Коллинс одолела. Победные эмоции Элины
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 10 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Даниэль Коллинс в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка победила со счетом 6:2, 6:4 за 1 час и 21 минуту. Это была третья встреча соперниц, Элина впервые одолела Даниэль.

Свитолина могла завершить второй сет и раньше, если были при 5:2 на своей подаче реализовала матчбол.

Следующей соперницей Элины будет четвертая ракетка мира Джессика Пегула.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото Элины с матча против Коллинс!

ФОТО. Как Свитолина в Индиан-Уэллс Коллинс одолела. Победные эмоции Элины

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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