ФОТО. Как Свитолина в Индиан-Уэллс Коллинс одолела. Победные эмоции Элины
В ночь на 10 марта украинка справилась с Даниэль в 1/16 финала тысячника
В ночь на 10 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Даниэль Коллинс в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Украинка победила со счетом 6:2, 6:4 за 1 час и 21 минуту. Это была третья встреча соперниц, Элина впервые одолела Даниэль.
Свитолина могла завершить второй сет и раньше, если были при 5:2 на своей подаче реализовала матчбол.
Следующей соперницей Элины будет четвертая ракетка мира Джессика Пегула.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фото Элины с матча против Коллинс!
ФОТО. Как Свитолина в Индиан-Уэллс Коллинс одолела. Победные эмоции Элины
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