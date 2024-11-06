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  4. Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 05:32 |
2181
0

Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ

Наставник горожан провел пресс-конференцию после поражения в 4-м туре турнира (1:4)

06 ноября 2024, 05:32 |
2181
0
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спортинг и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер горожан Жузеп Гвардиола провел пресс-конференцию:

«Трудно объяснить. Мы начали очень хорошо, у нас был очень хороший первый тайм. В футболе нужно забивать голы. Когда мы проигрываем 1:4, то мы должны поздравить Спортинг и извлечь из этого урок. Мы не можем спорить — они победили, они сделали хорошие атаки после перехватов, особенно для двух своих голов.

Отдадим должное Спортингу, мы были недостаточно хладнокровны [в первом тайме], а после этого пропустили второй гол, и нам нужно играть лучше. Когда вы отдаете легкие мячи, у соперников появляется возможность атаковать».

Игрок Ман Сити Бернарду Силва:

«Я думал, что мы хорошо начали игру, контролировали игру и создавали моменты. Из ниоткуда [стало] 1:1, но мы знали, насколько они сильны в контратаках, насколько сильны и быстры они в создании этих моментов, а затем в начале второго тайма мы просто дали им слишком много возможностей».

Видеообзор матча Спортинг – Манчестер Сити (1:4)

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Спортинг Лиссабон Манчестер Сити Лига чемпионов пресс-конференция Жузеп Гвардиола Бернарду Силва
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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