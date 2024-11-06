Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Наставник горожан провел пресс-конференцию после поражения в 4-м туре турнира (1:4)
5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спортинг и Манчестер Сити.
Поединок прошел на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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После завершения встречи главный тренер горожан Жузеп Гвардиола провел пресс-конференцию:
«Трудно объяснить. Мы начали очень хорошо, у нас был очень хороший первый тайм. В футболе нужно забивать голы. Когда мы проигрываем 1:4, то мы должны поздравить Спортинг и извлечь из этого урок. Мы не можем спорить — они победили, они сделали хорошие атаки после перехватов, особенно для двух своих голов.
Отдадим должное Спортингу, мы были недостаточно хладнокровны [в первом тайме], а после этого пропустили второй гол, и нам нужно играть лучше. Когда вы отдаете легкие мячи, у соперников появляется возможность атаковать».
Игрок Ман Сити Бернарду Силва:
«Я думал, что мы хорошо начали игру, контролировали игру и создавали моменты. Из ниоткуда [стало] 1:1, но мы знали, насколько они сильны в контратаках, насколько сильны и быстры они в создании этих моментов, а затем в начале второго тайма мы просто дали им слишком много возможностей».
Видеообзор матча Спортинг – Манчестер Сити (1:4)
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