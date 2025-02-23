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Англия
23 февраля 2025, 17:40 | Обновлено 23 февраля 2025, 17:43
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Матч дня. Известны стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Центральный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 18:30 по киевскому времени

23 февраля 2025, 17:40 | Обновлено 23 февраля 2025, 17:43
529
0
Матч дня. Известны стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ливерпуль
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 23 февраля, пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Встречу примет Этихад в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Перед началом матча «Манчестер Сити» с 44 очками занимает 4-е место турнирной таблицы, а «Ливерпуль» с 61 баллом расположился на 1-й позиции.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стартовые составы на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»:

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Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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