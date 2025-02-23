Англия23 февраля 2025, 17:40 | Обновлено 23 февраля 2025, 17:43
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Матч дня. Известны стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ливерпуль
Центральный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 18:30 по киевскому времени
23 февраля 2025, 17:40 | Обновлено 23 февраля 2025, 17:43
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В воскресенье, 23 февраля, пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
Встречу примет Этихад в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Перед началом матча «Манчестер Сити» с 44 очками занимает 4-е место турнирной таблицы, а «Ливерпуль» с 61 баллом расположился на 1-й позиции.
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
Стартовые составы на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»:
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