Матч дня. Известны стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

В воскресенье, 23 февраля, пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Встречу примет Этихад в Манчестере.

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Перед началом матча «Манчестер Сити» с 44 очками занимает 4-е место турнирной таблицы, а «Ливерпуль» с 61 баллом расположился на 1-й позиции.

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стартовые составы на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: