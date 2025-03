ВИДЕО. Криштиану Роналду станет персонажем в видеоигре

Криштиану Роналду станет персонажем в новой видеоигре.

Легендарный футболист анонсировал свое появление в «FATAL FURY: City of the Wolves», поделившись этой новостью с фанатами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Нападающий «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии присоединился к популярной тенденции, когда знаменитости появляются в видеоиграх.

В новом файтинге он станет одним из бойцов. Релиз игры запланирован на 24 апреля этого года.

«Мой GOAT зарабатывает деньги во всех областях, настоящий бизнесмен. Неудивительно, что ты самый богатый футболист в мире», – пишет один из фанов Криштиану под анонсом.

Big news to share with everyone today!

I'm going to be a character in the new fighting game FATAL FURY: City of the Wolves! @FATALFURY_PR

Let's have some fun on April 24th!

https://t.co/XaIqKFHUIG #SNK #FatalFury #CR7 #AD pic.twitter.com/UX0PhYKKNP