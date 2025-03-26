ВИДЕО. Криштиану Роналду станет персонажем в видеоигре
Криштиану Роналду будет бойцом в одной из новых видеоигр
Криштиану Роналду станет персонажем в новой видеоигре.
Легендарный футболист анонсировал свое появление в «FATAL FURY: City of the Wolves», поделившись этой новостью с фанатами.
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Нападающий «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии присоединился к популярной тенденции, когда знаменитости появляются в видеоиграх.
В новом файтинге он станет одним из бойцов. Релиз игры запланирован на 24 апреля этого года.
«Мой GOAT зарабатывает деньги во всех областях, настоящий бизнесмен. Неудивительно, что ты самый богатый футболист в мире», – пишет один из фанов Криштиану под анонсом.
Big news to share with everyone today!— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2025
I'm going to be a character in the new fighting game FATAL FURY: City of the Wolves! @FATALFURY_PR
Let's have some fun on April 24th!
https://t.co/XaIqKFHUIG #SNK #FatalFury #CR7 #AD pic.twitter.com/UX0PhYKKNP
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