Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Криштиану Роналду станет персонажем в видеоигре
Другие новости
26 марта 2025, 23:41 |
128
0

ВИДЕО. Криштиану Роналду станет персонажем в видеоигре

Криштиану Роналду будет бойцом в одной из новых видеоигр

26 марта 2025, 23:41 |
128
0
ВИДЕО. Криштиану Роналду станет персонажем в видеоигре
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду станет персонажем в новой видеоигре.

Легендарный футболист анонсировал свое появление в «FATAL FURY: City of the Wolves», поделившись этой новостью с фанатами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Нападающий «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии присоединился к популярной тенденции, когда знаменитости появляются в видеоиграх.

В новом файтинге он станет одним из бойцов. Релиз игры запланирован на 24 апреля этого года.

«Мой GOAT зарабатывает деньги во всех областях, настоящий бизнесмен. Неудивительно, что ты самый богатый футболист в мире», – пишет один из фанов Криштиану под анонсом.

По теме:
ФОТО. Звездный футболист нарушил режим с красоткой. Девушка – огонь
ВИДЕО. Для Хусанова подготовили крутой подарок. Ман Сити в восторге
ФОТО. Ещё один украинский футболист разводится. Неожиданно
видео lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Футбол | 26 марта 2025, 04:05 5
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации

Хозяева поля в Буэнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча

ВИДЕО. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда
Футбол | 26 марта 2025, 23:23 0
ВИДЕО. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда
ВИДЕО. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда

Футболистам пришлось экстренно спасаться от опасности

Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Волейбол | 26.03.2025, 09:02
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
Футбол | 26.03.2025, 19:24
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
Бокс | 26.03.2025, 03:25
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
Ямаль просит Барселону подписать своего друга. Он уже был в клубе
25.03.2025, 16:13
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 2
Футбол
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
25.03.2025, 06:10 17
Теннис
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
25.03.2025, 01:30 8
Волейбол
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
25.03.2025, 09:11 15
Футбол
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
25.03.2025, 14:06 18
Футбол
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
25.03.2025, 22:27 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем