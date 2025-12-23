Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сестра Лионеля Месси попала в ДТП и отложила свадьбу
Другие новости
23 декабря 2025, 18:02 | Обновлено 23 декабря 2025, 18:04
699
0

ФОТО. Сестра Лионеля Месси попала в ДТП и отложила свадьбу

Мария Соль Месси получила серьезные травмы

23 декабря 2025, 18:02 | Обновлено 23 декабря 2025, 18:04
699
0
ФОТО. Сестра Лионеля Месси попала в ДТП и отложила свадьбу
Instagram. Лионель Месси с сестрой

Мария Соль Месси, сестра Лионеля Месси, несколько дней назад попала в дорожно-транспортное происшествие в Майами.

По информации Анхеля де Брито, 32-летней женщине стало плохо за рулем, она потеряла контроль над автомобилем и врезалась в стену.

Авария не угрожала ее жизни, однако Мария Соль получила серьезные травмы – переломы двух позвонков, пятки и запястья, а также сильный ожог руки. Врачи подтвердили, что ее состояние стабильное и она вне опасности.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

После инцидента Мария Соль вернулась в Росарио, где проходит реабилитацию в кругу семьи. Из-за восстановления ей пришлось отложить свадьбу с Хулианом «Тули» Арельяно, тренером юношеской команды «Интер Майами». Новая дата торжества пока не определена.

Семья Месси сосредоточена на здоровье Марии Соль, а Лионель Месси в эти дни находится в Росарио вместе с женой и детьми, проводя праздничное время с близкими.

По теме:
Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS
ВИДЕО 18+. Легендарный геймдизайнер погиб после жесткой аварии в горах
ВИДЕО. Почему звезды Премьер-лиги тратят 35 000 евро на охранных собак
фото ДТП Лионель Месси lifestyle Интер Майами
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Футбол | 22 декабря 2025, 17:47 3
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге

Именитый тренер отметил игру Проспера Оба, Матвея Пономаренко и Алиссона Сантаны

Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23 декабря 2025, 16:37 1
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца

Ближе всего к подписанию форварда находится «Вест Хэм»

Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Футбол | 23.12.2025, 09:33
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
ФОТО. В Южной Корее женщину приговорили за шантаж Сон Хын Мина
Футбол | 23.12.2025, 14:21
ФОТО. В Южной Корее женщину приговорили за шантаж Сон Хын Мина
ФОТО. В Южной Корее женщину приговорили за шантаж Сон Хын Мина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
21.12.2025, 23:25 7
Футзал
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем