ФОТО. Сестра Лионеля Месси попала в ДТП и отложила свадьбу

Мария Соль Месси, сестра Лионеля Месси, несколько дней назад попала в дорожно-транспортное происшествие в Майами.

По информации Анхеля де Брито, 32-летней женщине стало плохо за рулем, она потеряла контроль над автомобилем и врезалась в стену.

Авария не угрожала ее жизни, однако Мария Соль получила серьезные травмы – переломы двух позвонков, пятки и запястья, а также сильный ожог руки. Врачи подтвердили, что ее состояние стабильное и она вне опасности.

После инцидента Мария Соль вернулась в Росарио, где проходит реабилитацию в кругу семьи. Из-за восстановления ей пришлось отложить свадьбу с Хулианом «Тули» Арельяно, тренером юношеской команды «Интер Майами». Новая дата торжества пока не определена.

Семья Месси сосредоточена на здоровье Марии Соль, а Лионель Месси в эти дни находится в Росарио вместе с женой и детьми, проводя праздничное время с близкими.