Сергей БУЛЕЦА: «Каждая игра для Александрии будет финалом»

Новичок Александрии Сергей Булеца рассказал о своих ожиданиях от сотрудничества с клубом:

«Поступило конкретное предложение от Александрии, которое меня устроило. Хороший клуб с хорошим тренером. С Ротанем работал еще в молодежке. Хорошо, что все получилось. Я пришел сюда ради тренера и чтобы написать историю для клуба и города. Я тут несколько дней. Практически всех ребят знаю, как и они меня. Меня здесь ждали, отправляли поздравления с переходом. Я очень счастлив, что появился этот вариант.

Как проходил переговорный процесс с Александрией? Сначала я разговаривал с Русланом Ротанем. Любой футболист подтвердит вам, что самое главное для игрока – когда им интересуется тренер. Я видел несколько матчей Александрии. Мне очень понравилась игра, особенно против Шахтера (0:3), несмотря на табло. Ребята показали очень хороший уровень футбола. Главное – ФК Александрия играет в футбол.

Готов ли к конкуренции с Царой и Безеррой? Лучших будет выбирать тренерский штаб. Я могу играть на обоих флангах и в центре восьмерку, буду стараться заработать место в основе. После поездки в Европу считаю, что в УПЛ конкуренция выше. Нет пропасти между грандами и другими командами. Все усиливаются, что повышает уровень.

Каждая игра для нас будет финалом. Я хорошо знаю, что это такое, пережив подобный опыт в Зоре. Будет сложно, особенно на выезде. Если Александрия будет показывать свою лучшую игру – все возможно.

Неудачный сезон в Лехии? Ничего не поделаешь. Такое в футболе бывает. Нужно двигаться дальше. Прошлый сезон в Заглембе был очень хорош. Попробовал себя в другом чемпионате, почувствовал разницу. Было классно.

Чем отличается футбол в Польше? Как и у нас, нужно быть физически готовым к постоянной борьбе. Команды, которые идут наверху, пытаются играть в мяч, в то время как другие команды показывают довольно примитивный футбол, как мне кажется. Класс решает. В прошлом году, когда я был в Заглембе, собралась хорошая команда, классные легионеры, и мы финишировали седьмыми. Сейчас этих футболистов нет, и команда полетела вниз.

Остались ли амбиции поиграть за границей? Я очень хочу с Александрией попробовать пробиться в основную стадию еврокубков, вернуться на свой уровень и там уже заявить о себе.

Без психологии трудно играть в футбол. Нужно уметь терпеть, тяжело работать, настраивать себя и вытягивать максимум. Можно жаловаться на травмы, на тренера и все такое, но нужно разобраться в себе сначала.

В Зоре мы просто выполняли то, что нас просили Патрик ван Леувен и Раймонд Аттевелд. Я увидел, что мне доверяют. Постоянные аренды? Есть, как есть. Сейчас я очень мотивирован вернуться в футбол.

Я полгода не играл в футбол. Мне очень хочется снова получать удовольствие от игры. Футбол – это все для меня. Придется поработать, чтобы набрать форму. Александрия верит в меня, а я верю, что у меня все получится.

Что помогает преодолевать трудные моменты? Поддержка близких очень помогает. Как провожу время вне футбола? Сейчас дополнительно занимаюсь, чтобы быстро вернуть свои кондиции. В свободное от футбола время люблю поиграть в PlayStation».