Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026

Сборная Украины не войдет в первую корзину при жеребьевке европейской квалификации чемпионата мира 2026 по футболу.

Команда Сергея Реброва потеряла все шансы оказаться в первой корзине, поскольку занимает 13-е место в рейтинге европейских стран, а в первую корзину будут включены 12 топ-сборных. Отставание Украины от Австрии составляет солидные 37 пунктов.

Сборная Украины точно окажется во второй корзине для жеребьевки отбора ЧМ.

Жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 пройдет 13 декабря в Цюрихе. Во время жеребьевки 54 команды разделят на 12 групп по 4 или 5 команд. Поскольку количество слотов финального турнира УЕФА увеличилось с 13 до 16, формат квалификации был изменен по сравнению с предыдущим циклом.

Победитель каждой из 12 групп напрямую получит право на участие в ЧМ, а команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф вместе с 4 лучшими победителями групп Лиги наций 2024/25, которые финишируют за пределами топ-2 в своей группе.

На чемпионат мира 2026 выйдут 16 европейских сборных: 12 победителей групп, а также победители 4 путей плей-офф, которые будут сформированы из 12 вторых команд и 4 лучших сборных Лиги наций.

Первый раунд (групповой этап): 12 групп по 4 или 5 команд – сыграют домашние и выездные матчи против всех остальных команд в группе. Победители групп получат право на участие в чемпионате мира.

Второй раунд (этап плей-офф): 16 команд (12 сборных, занявших вторые места в группах, плюс 4 лучших победителя групп Лиги наций) будут разделены на 4 пути и сыграют два раунда плей-офф из одного матча (полуфиналы с сеяными командами, затем финалы, в которых хозяев определят жеребьевкой). 4 победителя плей-офф получат право на участие в чемпионате мира.

Рейтинг европейских сборных (зона УЕФА) на 15 октября 2024 года

Топ-12 – первая корзина для жеребьевки ЧМ, 13–24 места – вторая корзина и т.д.