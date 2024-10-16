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Чемпионат мира
16 октября 2024, 20:59 | Обновлено 16 октября 2024, 21:06
4413
3

Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026

Жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026 пройдет 13 декабря в Цюрихе

16 октября 2024, 20:59 | Обновлено 16 октября 2024, 21:06
4413
3
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины не войдет в первую корзину при жеребьевке европейской квалификации чемпионата мира 2026 по футболу.

Команда Сергея Реброва потеряла все шансы оказаться в первой корзине, поскольку занимает 13-е место в рейтинге европейских стран, а в первую корзину будут включены 12 топ-сборных. Отставание Украины от Австрии составляет солидные 37 пунктов.

Сборная Украины точно окажется во второй корзине для жеребьевки отбора ЧМ.

Жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 пройдет 13 декабря в Цюрихе. Во время жеребьевки 54 команды разделят на 12 групп по 4 или 5 команд. Поскольку количество слотов финального турнира УЕФА увеличилось с 13 до 16, формат квалификации был изменен по сравнению с предыдущим циклом.

Победитель каждой из 12 групп напрямую получит право на участие в ЧМ, а команды, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф вместе с 4 лучшими победителями групп Лиги наций 2024/25, которые финишируют за пределами топ-2 в своей группе.

На чемпионат мира 2026 выйдут 16 европейских сборных: 12 победителей групп, а также победители 4 путей плей-офф, которые будут сформированы из 12 вторых команд и 4 лучших сборных Лиги наций.

Первый раунд (групповой этап): 12 групп по 4 или 5 команд – сыграют домашние и выездные матчи против всех остальных команд в группе. Победители групп получат право на участие в чемпионате мира.

Второй раунд (этап плей-офф): 16 команд (12 сборных, занявших вторые места в группах, плюс 4 лучших победителя групп Лиги наций) будут разделены на 4 пути и сыграют два раунда плей-офф из одного матча (полуфиналы с сеяными командами, затем финалы, в которых хозяев определят жеребьевкой). 4 победителя плей-офф получат право на участие в чемпионате мира.

Рейтинг европейских сборных (зона УЕФА) на 15 октября 2024 года

Топ-12 – первая корзина для жеребьевки ЧМ, 13–24 места – вторая корзина и т.д.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Лига наций жеребьевка жеребьевка чемпионата мира статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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fifa2020
Якби виграли всі матчі в ЛН то мали обходити австрійців, но в нас шарлатан, а не тренер! З таким тренером в дніщинській гругі ЛН ми останні, який відбір до ЧС, можна забути і даже не дивитись))
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+3
D1927K
Ми розглядаємо ЧС 2026, як підготовку до літнього чілу на пляжах світу, тому цей турнір для нас не є пріоритетним©
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+2
Владислав Рейский
Не ну так играть в ЛН да ЧЕ и потом шо хотеть первую корзину? Все закономерно и то хорошо шо 3-4 корзина
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+2
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