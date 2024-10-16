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Лига наций
16 октября 2024, 00:59 | Обновлено 16 октября 2024, 01:19
525
0

Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров

Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал

16 октября 2024, 00:59 | Обновлено 16 октября 2024, 01:19
525
0
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
УЕФА

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал.

Лига наций идет на паузу. Оставшиеся два тура группового этапа пройдут в ноябре.

По итогам группового раунда топ-2 групп Лиги A выйдут в четвертьфинал, затем пройдут полуфиналы и финал. Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А, B, С – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две худших команды на третьих местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября

🔹 Лига A

  • 21:45. Испания – Сербия – 3:0
  • 21:45. Польша – Хорватия – 3:3
  • 21:45. Швейцария – Дания – 2:2
  • 21:45. Шотландия – Португалия – 0:0

🔹 Лига C

  • 21:45. беларусь – Люксембург – 1:1
  • 21:45. Косово – Кипр – 3:0
  • 21:45. Литва – Румыния – 1:2
  • 21:45. Северная Ирландия – Болгария – 5:0

⚽️ Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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