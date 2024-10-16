Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал.
Лига наций идет на паузу. Оставшиеся два тура группового этапа пройдут в ноябре.
По итогам группового раунда топ-2 групп Лиги A выйдут в четвертьфинал, затем пройдут полуфиналы и финал. Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А, B, С – перейдут в дивизион ниже.
В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две худших команды на третьих местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).
🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября
🔹 Лига A
- 21:45. Испания – Сербия – 3:0
- 21:45. Польша – Хорватия – 3:3
- 21:45. Швейцария – Дания – 2:2
- 21:45. Шотландия – Португалия – 0:0
🔹 Лига C
- 21:45. беларусь – Люксембург – 1:1
- 21:45. Косово – Кипр – 3:0
- 21:45. Литва – Румыния – 1:2
- 21:45. Северная Ирландия – Болгария – 5:0
⚽️ Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
Лига D
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