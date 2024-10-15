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Лига наций УЕФА. Лига A
Польша
15.10.2024 21:45 – FT 3 : 3
Хорватия
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Лига наций
15 октября 2024, 23:59 | Обновлено 16 октября 2024, 00:20
323
0

Роналду не забил. Ничья Португалии и Шотландии, триллер Польши и Хорватии

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

15 октября 2024, 23:59 | Обновлено 16 октября 2024, 00:20
323
0
Роналду не забил. Ничья Португалии и Шотландии, триллер Польши и Хорватии

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Польша и Хорватия устроили триллер, который завершился миром (3:3), причем хозяева поля отыгрались со счета 1:3.

Португалия не забила Шотландии, звездный форвард Криштиану Роналду отличиться не сумел, и игра завершилась вничью (0:0).

Турнирное положение: Португалия (10 очков), Хорватия (7), Польша (4), Шотландия (1).

Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Группа A1

Польша – Хорватия – 3:3

Голы: Зелински, 5, Залевски, 45, Шимански, 68 – Соса, 19, Сучич, 24, Батурина, 26

Шотландия – Португалия – 0:0

Турнирная таблица

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Лига наций сборная Польши по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу сборная Шотландии по футболу Криштиану Роналду
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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