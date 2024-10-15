Лига наций15 октября 2024, 21:45 |
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Испания – Сербия, Шотландия – Португалия, другие игры. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 15 октября матчи 4-го тура Лиги наций
15 октября 2024, 21:45 |
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Вечером 15 октября проходят поединки 4-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 4-й тур, 15 октября
🔹 Лига A
- 21:45. Испания – Сербия
- 21:45. Польша – Хорватия
- 21:45. Швейцария – Дания
- 21:45. Шотландия – Португалия
🔹 Лига C
- 21:45. беларусь – Люксембург
- 21:45. Косово – Кипр
- 21:45. Литва – Румыния
- 21:45. Северная Ирландия – Болгария
Видеотрансляции доступны на MEGOGO.
21:45. Испания – Сербия
21:45. Польша – Хорватия
21:45. Швейцария – Дания
21:45. Шотландия – Португалия
21:45. Косово – Кипр
21:45. Литва – Румыния
21:45. Северная Ирландия – Болгария
События матча
5’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
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