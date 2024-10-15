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Лига наций УЕФА. Лига A
Польша
15.10.2024 21:45 – 11 1 : 0
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
15 октября 2024, 21:45 |
255
0

Испания – Сербия, Шотландия – Португалия, другие игры. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 15 октября матчи 4-го тура Лиги наций

15 октября 2024, 21:45 |
255
0
Испания – Сербия, Шотландия – Португалия, другие игры. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 октября проходят поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 4-й тур, 15 октября

🔹 Лига A

  • 21:45. Испания – Сербия
  • 21:45. Польша – Хорватия
  • 21:45. Швейцария – Дания
  • 21:45. Шотландия – Португалия

🔹 Лига C

  • 21:45. беларусь – Люксембург
  • 21:45. Косово – Кипр
  • 21:45. Литва – Румыния
  • 21:45. Северная Ирландия – Болгария

Видеотрансляции доступны на MEGOGO.

21:45. Испания – Сербия

21:45. Польша – Хорватия

21:45. Швейцария – Дания

21:45. Шотландия – Португалия

21:45. Косово – Кипр

21:45. Литва – Румыния

21:45. Северная Ирландия – Болгария

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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