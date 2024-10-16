Северная Ирландия – Болгария – 5:0. Хет-трик Прайса. Видео голов и обзор

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Болгария пропустила на выезде 5 мячей от Северной Ирландии (0:5), хет-трик оформил Айзек Прайс.

Северная Ирландия с 7 очками из 12 идет на первом месте, опережая соперников по группе.

Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Группа C3

Северная Ирландия – Болгария – 5:0

Голы: Прайс, 15, 29, 81, Митов, 32 (автогол), Мадженнис, 89