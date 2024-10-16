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  4. Северная Ирландия – Болгария – 5:0. Хет-трик Прайса. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига C
Северная Ирландия
15.10.2024 21:45 – FT 5 : 0
Болгария
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Лига наций
16 октября 2024, 02:29 | Обновлено 16 октября 2024, 02:44
56
0

Северная Ирландия – Болгария – 5:0. Хет-трик Прайса. Видео голов и обзор

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

16 октября 2024, 02:29 | Обновлено 16 октября 2024, 02:44
56
0
Северная Ирландия – Болгария – 5:0. Хет-трик Прайса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Айзек Прайс

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Болгария пропустила на выезде 5 мячей от Северной Ирландии (0:5), хет-трик оформил Айзек Прайс.

Северная Ирландия с 7 очками из 12 идет на первом месте, опережая соперников по группе.

Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Группа C3

Северная Ирландия – Болгария – 5:0

Голы: Прайс, 15, 29, 81, Митов, 32 (автогол), Мадженнис, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Мадженнис (Северная Ирландия).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Айзек Прайс (Северная Ирландия).
32’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Димитр Митов (Болгария).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Айзек Прайс (Северная Ирландия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Айзек Прайс (Северная Ирландия).
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Лига наций сборная Болгарии по футболу хет-трик сборная Северной Ирландии по футболу видео голов и обзор автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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