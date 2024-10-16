Жерсон Родригеш забил белорусам. Болгария пропустила на вызде 5 мячей
Северная Ирландия с 7 очками из 12 идет на первом месте в группе C3
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Болгария пропустила на выезде 5 мячей от Северной Ирландии (0:5), хет-трик оформил Айзек Прайс.
Экс-игрок киевского Динамо Жерсон Родригеш с пенальти забил за Люксембург в ворота беларуси, матч закончился вничью (1:1).
Северная Ирландия с 7 очками из 12 идет на первом месте, опережая соперников по группе.
Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Группа C3
Северная Ирландия – Болгария – 5:0
Голы: Прайс, 15, 29, 81, Митов, 32 (автогол), Мадженнис, 89
беларусь – Люксембург – 1:1
Голы: Политевич, 54 – Жерсон Родригеш, 78 (пен)
Турнирная таблица
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