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Лига наций УЕФА. Лига C
Беларусь
15.10.2024 21:45 – FT 1 : 1
Люксембург
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Лига наций
16 октября 2024, 00:15 | Обновлено 16 октября 2024, 00:53
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0

Жерсон Родригеш забил белорусам. Болгария пропустила на вызде 5 мячей

Северная Ирландия с 7 очками из 12 идет на первом месте в группе C3

16 октября 2024, 00:15 | Обновлено 16 октября 2024, 00:53
128
0
Жерсон Родригеш забил белорусам. Болгария пропустила на вызде 5 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Болгария пропустила на выезде 5 мячей от Северной Ирландии (0:5), хет-трик оформил Айзек Прайс.

Экс-игрок киевского Динамо Жерсон Родригеш с пенальти забил за Люксембург в ворота беларуси, матч закончился вничью (1:1).

Северная Ирландия с 7 очками из 12 идет на первом месте, опережая соперников по группе.

Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Группа C3

Северная Ирландия – Болгария – 5:0

Голы: Прайс, 15, 29, 81, Митов, 32 (автогол), Мадженнис, 89

беларусь – Люксембург – 1:1

Голы: Политевич, 54 – Жерсон Родригеш, 78 (пен)

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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