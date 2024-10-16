Шотландия – Португалия – 0:0. Роналду на сухом пайке. Видеообзор матча

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Португалия не забила Шотландии, звездный форвард Криштиану Роналду отличиться не сумел, и игра завершилась вничью (0:0).

Турнирное положение: Португалия (10 очков), Хорватия (7), Польша (4), Шотландия (1).

Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Группа A1

Шотландия – Португалия – 0:0