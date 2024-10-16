15.10.2024 21:45 – FT 0 : 0
Лига наций16 октября 2024, 01:23 | Обновлено 16 октября 2024, 02:16
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0
Шотландия – Португалия – 0:0. Роналду на сухом пайке. Видеообзор матча
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
16 октября 2024, 01:23 | Обновлено 16 октября 2024, 02:16
21
0
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Португалия не забила Шотландии, звездный форвард Криштиану Роналду отличиться не сумел, и игра завершилась вничью (0:0).
Турнирное положение: Португалия (10 очков), Хорватия (7), Польша (4), Шотландия (1).
Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Группа A1
Шотландия – Португалия – 0:0
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