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Лига наций УЕФА. Лига A
Шотландия
15.10.2024 21:45 – FT 0 : 0
Португалия
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Лига наций
16 октября 2024, 01:23 | Обновлено 16 октября 2024, 02:16
21
0

Шотландия – Португалия – 0:0. Роналду на сухом пайке. Видеообзор матча

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

16 октября 2024, 01:23 | Обновлено 16 октября 2024, 02:16
21
0
Шотландия – Португалия – 0:0. Роналду на сухом пайке. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Португалия не забила Шотландии, звездный форвард Криштиану Роналду отличиться не сумел, и игра завершилась вничью (0:0).

Турнирное положение: Португалия (10 очков), Хорватия (7), Польша (4), Шотландия (1).

Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Группа A1

Шотландия – Португалия – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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