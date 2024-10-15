15 октября на «Хэмпден Парк» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Шотландии встретится со сборной Португалии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия

Команда после длительного застоя смогла добиться несколько ярких успехов. Она приняла участие на двух кряду Евро, причем в прошлом году квалификацию выиграли на пару с Испанией с комфортным отрывом от звездной Норвегии. Да и в Лиге Наций в прошлом цикле получилось выиграть группу, поднявшись в элитный дивизион. Но вот только и на самих чемпионатах, что этим летом, что на Евро-2020, ограничивались одной ничьей при паре поражений, совершенно не претендуя на выход в плей-офф. Да и осенью тартановые, пусть и с боями, проигрывали - в сентябре были 2:3 дома с поляками и 1:2 на выезде с португальцами. В этом месяце в Хорватии даже получилось открыть счет, но сразу же получили в ответ, а потом и вовсе безвольно проиграли 1:2.

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Португалия

Сборная перед началом прошлого цикла сменила наставника. Многолетнего тренера, Фернанду Сантуша, сменил Роберто Мартинес, что до этого работал в Бельгии. Но если в 2023-м году избранные проявили стопроцентный результат, выиграв все десять матчей, то уже на самом Евро были не такие оптимистичные результаты. Досрочно выйдя в плей-офф после пары побед, они только по пенальти выбили Словению. Попробовать провернуть такой же фокус с французами обернулось неудачей - на этот раз героем стал Меньян. В Лиге Наций Роналду и компания стартовали комфортно: в сентябре дома с идентичным счетом 2:1 обыгрывали и Хорватию, и Шотландию. В октябре на поле Польши получилось достаточно комфортно победить - итоговый счет достиг 3:1 в пользу гостей.

Статистика личных встреч

Поначалу наблюдалось равенство с чередованием побед, но вот уже в семи крайних поединках избранные не проигрывают и побеждают вот уже четырежды кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тартановые даже дома что-то покажут. Роналду и компания выше классом, и добьются новой победы (коэффициент - 1,61).