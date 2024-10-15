Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Лига наций УЕФА. Лига A
Шотландия
15.10.2024 21:45 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
15 октября 2024, 03:19 | Обновлено 15 октября 2024, 03:20
7
0

Шотландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 15 октября в 21:45 по Киеву

15 октября 2024, 03:19 | Обновлено 15 октября 2024, 03:20
7
0
Шотландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

15 октября на «Хэмпден Парк» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Шотландии встретится со сборной Португалии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия

Команда после длительного застоя смогла добиться несколько ярких успехов. Она приняла участие на двух кряду Евро, причем в прошлом году квалификацию выиграли на пару с Испанией с комфортным отрывом от звездной Норвегии. Да и в Лиге Наций в прошлом цикле получилось выиграть группу, поднявшись в элитный дивизион. Но вот только и на самих чемпионатах, что этим летом, что на Евро-2020, ограничивались одной ничьей при паре поражений, совершенно не претендуя на выход в плей-офф. Да и осенью тартановые, пусть и с боями, проигрывали - в сентябре были 2:3 дома с поляками и 1:2 на выезде с португальцами. В этом месяце в Хорватии даже получилось открыть счет, но сразу же получили в ответ, а потом и вовсе безвольно проиграли 1:2.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Португалия

Сборная перед началом прошлого цикла сменила наставника. Многолетнего тренера, Фернанду Сантуша, сменил Роберто Мартинес, что до этого работал в Бельгии. Но если в 2023-м году избранные проявили стопроцентный результат, выиграв все десять матчей, то уже на самом Евро были не такие оптимистичные результаты. Досрочно выйдя в плей-офф после пары побед, они только по пенальти выбили Словению. Попробовать провернуть такой же фокус с французами обернулось неудачей - на этот раз героем стал Меньян. В Лиге Наций Роналду и компания стартовали комфортно: в сентябре дома с идентичным счетом 2:1 обыгрывали и Хорватию, и Шотландию. В октябре на поле Польши получилось достаточно комфортно победить - итоговый счет достиг 3:1 в пользу гостей.

Статистика личных встреч

Поначалу наблюдалось равенство с чередованием побед, но вот уже в семи крайних поединках избранные не проигрывают и побеждают вот уже четырежды кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тартановые даже дома что-то покажут. Роналду и компания выше классом, и добьются новой победы (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Шотландия
15 октбря 2024 -
21:45
Португалия
Победа Португалии 1.61 Сделать ставку
По теме:
Уэльс – Черногория – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола и обзор
Эстония – Швеция – 0:3. Как забил и ассистировал Дьекереш. Видео голов
Швейцария – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
сборная Шотландии по футболу сборная Португалии по футболу Лига наций прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Футбол | 14 октября 2024, 10:00 16
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера

Матч состоится 14 октября в 21:45

Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Футбол | 14 октября 2024, 20:56 25
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН

Матч 4-го тура Лиги наций завершился со счетом 1:0 в пользу албанцев, гол на счету Асллани

Зидан выбрал лучшего игрока между легендарными Лэмпардом и Джеррардом
Футбол | 15.10.2024, 02:01
Зидан выбрал лучшего игрока между легендарными Лэмпардом и Джеррардом
Зидан выбрал лучшего игрока между легендарными Лэмпардом и Джеррардом
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Футбол | 14.10.2024, 08:40
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Футбол | 14.10.2024, 07:44
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
14.10.2024, 17:50 19
Другие виды
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
13.10.2024, 07:55
Бокс
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
13.10.2024, 13:41 4
Бокс
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
13.10.2024, 15:36 17
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 108
Футбол
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
13.10.2024, 07:05 28
Футбол
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
13.10.2024, 04:40
Футбол
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем