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Лига наций УЕФА. Лига A
Испания
15.10.2024 21:45 – FT 3 : 0
Сербия
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Лига наций
15 октября 2024, 23:41 | Обновлено 16 октября 2024, 00:58
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Испания дома опозорила сербов. Результативная игра Дании и Швейцарии

Состоялся 4-й тур в Лиге наций 2024/25

15 октября 2024, 23:41 | Обновлено 16 октября 2024, 00:58
255
0
Испания дома опозорила сербов. Результативная игра Дании и Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Испания – Сербия

Сегодня, 15 октября, состоялись матчи в четвертой группе Дивизиона А Лиги наций 2024/25.

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Победитель Евро-2024 сборная Испании не почувствовала сопротивления от сербов. На домашнем поле испанцы победили со счетом 3:0 – забивали Ляпорт, Мората и Баэна.

Дания и Швейцария провели результативный матч в Санкт-Галлене – 2:2. За хозяев забивали Фройлер и Амдуни, а за Данию отличились Исаксен и Эриксен.

Испания после четырех туров лидирует в группе с 10 очками, далее идет Дания с 7 баллами, Сербия с 4-мя, а Швейцария закрывает квартет, набрав всего один пункт.

Лига наций. Дивизион А, четвертая группа. 4-й тур, 15 октября.

Испания – Сербия – 3:0
Голы: Ляпорт, 5, Мората, 65, Баэна, 77.

Испания: Райя, Кукурелья, Лапорт, Вивиан (Кубарси, 82), Порро, Фабиан Руис (Алеиш Гарсия, 82), Субименди, Алекс Баэна (Сарагоса, 78), Мерино (Педри, 65), Оярсабаль, Мората (Хоселу, 78).

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Эракович, Максимович, Здьелар (Максимович, 64), Самарджич (Груйич, 46), Неделькович (Чумич, 64), Бирманчевич, Йовелич (Йович, 46), Митрович (Симич, 79).

Швейцария – Дания – 2:2
Голы: Фройлер, 26, Амдуни, 45+1 - Исаксен, 27, Эриксен, 69.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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