15 октября на «AFG Арена» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Швейцарии встретится со сборной Дании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Швейцария

Команда еще при предыдущем наставнике, Петковиче, сумела выйти на высокий уровень, став завсегдатаем не просто турниров, но и выходя в плей-офф на них. Эстафету удачно принял Мурат Якин, что было подтверждено на чемпионате мира-2022. А на Евро, несмотря на проблемы в прошлогоднем отборе, нейтралы показали толковый уровень, обыграв 3:1 венгров на старте, и продолжив ничьими с датчанами и немцами. А в плей-офф сначала выбили 2:0 Италию, и только потом, по пенальти, уступили в четвертьфинале Англии. Тем удивительнее провал осенью: в сентябре нати уступили датчанам 0:2 на выезде и были разгромлены дома испанцами. Уже в этом месяце, с новичком дивизиона, сербами, по сути, провалились, проиграв принципиальному сопернику.

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Дания

Сборная провалилась на чемпионате мира, не выйдя в Катаре из довольно простой группы. Задача на Евро была очевидной: реабилитироваться после той неудачи. Получилось так себе: на групповом этапе Шмейхель и компания свели вничью все три поединка - не только с Англией, но и с Сербией и Словенией. А в 1/8 финала динамит напоролся на Германию с ожидаемым результатом - закончили 0:2. После этого пост покинул Каспер Юлманд, и замену ему не спешили находить. И это не помешало дома в сентябре оформить в Копенгагене идентичные победы, по 2:0, со Швейцарией и Сербией. В этом месяце, против испанцев на выезде, почти продержались, но на 79-й минуте все-таки раз упустили Субименди - и этого хватило для поражения.

Статистика личных встреч

Нейтралы выиграли первый же очный поединок, в 1984-м году. Но потом было четыре ничьи и три победы соперника, в том числе и упомянутые сентябрьские 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары швейцарцев, играющих дома. Но это поединок не особенно мотивированных турнирной ситуацией, прагматичных сборных, отыгравших трое суток назад. Ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,61).