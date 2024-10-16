Лига наций16 октября 2024, 04:55 | Обновлено 16 октября 2024, 05:53
59
0
Швейцария – Дания – 2:2. Двойной обмен уколами. Видео голов и обзор
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
16 октября 2024, 04:55 | Обновлено 16 октября 2024, 05:53
59
0
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Швейцария и Дания сыграли вничью, дважды обменявшись голами (2:2).
🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября
21:45. Швейцария – Дания – 2:2
Голы: Фройлер, 26, Амдуни, 45+1 (пен) – Исаксен, 27, Эриксен, 69
Видео голов и обзор
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Зеки Амдуни (Швейцария).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Дания).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Швейцария).
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