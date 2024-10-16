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Лига наций УЕФА. Лига A
Швейцария
15.10.2024 21:45 – FT 2 : 2
Дания
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Лига наций
16 октября 2024, 04:55 | Обновлено 16 октября 2024, 05:53
59
0

Швейцария – Дания – 2:2. Двойной обмен уколами. Видео голов и обзор

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

16 октября 2024, 04:55 | Обновлено 16 октября 2024, 05:53
59
0
Швейцария – Дания – 2:2. Двойной обмен уколами. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Швейцария и Дания сыграли вничью, дважды обменявшись голами (2:2).

🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября

21:45. Швейцария – Дания – 2:2

Голы: Фройлер, 26, Амдуни, 45+1 (пен) – Исаксен, 27, Эриксен, 69

Видео голов и обзор

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Зеки Амдуни (Швейцария).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Дания).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Швейцария).
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Лига наций сборная Швейцарии по футболу сборная Дании по футболу видео голов и обзор Ремо Фройлер Зеки Амдуни пенальти Кристиан Эриксен Густав Исаксен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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