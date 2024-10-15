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Лига наций УЕФА. Лига C
Косово
15.10.2024 21:45 – FT 3 : 0
Кипр
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Лига наций
15 октября 2024, 23:47 | Обновлено 16 октября 2024, 00:57
870
2

Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место

Команда Мирчи одержала волевую победу против Литвы на выезде

15 октября 2024, 23:47 | Обновлено 16 октября 2024, 00:57
870
2
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Сегодня, 15 октября, состоялись матчи в четвертой группе Дивизиона С Лиги наций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Румыния выиграла уже четвертый матч в группе – одержав волевую победу со счетом 2:1 на поле Литвы. В параллельном матче сборная Косово уничтожила Кипр.

Румыния со 100% показателем возглавляет группу, имея в активе 12 очков, далее идет Косово, у которого девять баллов и Кипр с тремя очками. Литва, которая очков не набирала, замыкает квартет.

Лига наций. Дивизион С, четвертая группа. 4-й тур, 15 октября.

Литва – Румыния – 1:2
Голы: Кучис, 7 - Марин, 18, Дрегуш, 65.

Косово – Кипр – 3:0
Голы: Ррахмани, 30, Красники, 52, Сахти, 71.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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andre_lui
Опозиція не дуже, але молодці своє беруть
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+2
Serhiikher
Нічого коли України вийде до групи С то також будемо вигравати команди свого рівня а поки що маємо що маємо: не зрозуміла перемога та слабка не потрібні ничія 
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0
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