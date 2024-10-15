Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Команда Мирчи одержала волевую победу против Литвы на выезде
Сегодня, 15 октября, состоялись матчи в четвертой группе Дивизиона С Лиги наций 2024/25.
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Сборная Румыния выиграла уже четвертый матч в группе – одержав волевую победу со счетом 2:1 на поле Литвы. В параллельном матче сборная Косово уничтожила Кипр.
Румыния со 100% показателем возглавляет группу, имея в активе 12 очков, далее идет Косово, у которого девять баллов и Кипр с тремя очками. Литва, которая очков не набирала, замыкает квартет.
Лига наций. Дивизион С, четвертая группа. 4-й тур, 15 октября.
Литва – Румыния – 1:2
Голы: Кучис, 7 - Марин, 18, Дрегуш, 65.
Косово – Кипр – 3:0
Голы: Ррахмани, 30, Красники, 52, Сахти, 71.
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