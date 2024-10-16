Лига наций16 октября 2024, 05:41 | Обновлено 16 октября 2024, 06:04
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Литва – Румыния – 1:2. Победа Луческу в Каунасе. Видео голов и обзор
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
16 октября 2024, 05:41 | Обновлено 16 октября 2024, 06:04
93
0
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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В Каунасе команда Литвы проиграла сборная Румынии (1:2), которую возглавляет Мирча Луческу, экс-тренер Шахтера и Динамо.
🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Лига C
21:45. Литва – Румыния – 1:2
Голы: Кучис, 7 (пен) – Р. Марин, 18 (пен), Дрэгуш, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Дрэгуш (Румыния).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Армандас Кучис (Литва).
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