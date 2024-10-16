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  4. Литва – Румыния – 1:2. Победа Луческу в Каунасе. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига C
Литва
15.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Румыния
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Лига наций
16 октября 2024, 05:41 | Обновлено 16 октября 2024, 06:04
93
0

Литва – Румыния – 1:2. Победа Луческу в Каунасе. Видео голов и обзор

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

16 октября 2024, 05:41 | Обновлено 16 октября 2024, 06:04
93
0
Литва – Румыния – 1:2. Победа Луческу в Каунасе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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В Каунасе команда Литвы проиграла сборная Румынии (1:2), которую возглавляет Мирча Луческу, экс-тренер Шахтера и Динамо.

🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Лига C

21:45. Литва – Румыния – 1:2

Голы: Кучис, 7 (пен) – Р. Марин, 18 (пен), Дрэгуш, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Дрэгуш (Румыния).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Армандас Кучис (Литва).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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